Una menestra de lentejas de Arguiñano con mucho tirón

Rico, rico, rico, dice Karlos Arguiñano promocionando como nadie los platos que prepara cada mediodía en Antena 3 y abriendo el apetito de los telespectadores, en una hora en la que el estómago empieza ya a apretar. Y lo cierto es que la menestra de lentejas con chorizo que cocinó este lunes el popular chef vasco no solo destacó por su sabor... sino también por la audiencia conseguida.

Más de 570.000 telespectadores (con una cuota de pantalla del 14,1%) siguieron paso a paso la preparación de este tradicional guiso, al que Arguiñano añadió nuevos ingredientes para darle un toque diferente. Un dato que convirtió al programa 'Karlos Arguiñano en tu cocina' en líder de su franja y le hizo superar la media de 'share' de Antena 3 de este lunes, que se quedó con el 13%.

Pero es que el ingrediente secreto de Arguiñano sigue siendo elhumor. Como muestra, las imposibles gafas que luce en la fotografía. Aparte de sus improvisadas canciones a mitad del guiso o los chistescon los que deleita cada día a la audiencia. Como el de ayer: "Le dice el padre a la hija: Lo que has hecho no tiene nombre. Y ella le responde: No te preocupes papá, que dentro de nueve meses le pondremos un nombre muy bonito". Sin duda, un cocinero con salero.