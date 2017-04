Melanie Griffith se acuerda de la Semana Santa

Durante muchos años, Melanie Griffith fue una de las más ilustres visitantes de la Semana Santa de Málaga. No faltaba a la cita junto a Antonio Banderas. Se dejaba ver con él a los pies de los tronos o en el balcón en calle Larios. Ahora es Antonio el que le muestra a su novia Nicole Kimpel y a sus padres la tradición que el vive como mayordomo de la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Pero Melanie no ha olvidado esos momentos de fervor, incienso y cera y ha colgado en su cuenta de Instragran un vídeo del Cautivo en Málaga y un mensaje en el que agradece a su ex el haberle enseñado esa tradición. "El Cautivo en Málaga. Semana Santa 2017. Recuerdos inolvidables. Amor. Gracias Antonio", ha escrito desde la distancia.

El Cautivo en Malaga❤ #semanasanta2017 #memorieslastforever #love Thank you Antonio... Una publicación compartida de MELANIE (@melanie_griffith57) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 4:02 PDT

La actriz, de 59 años, se refirió hace unos días en la revista 'Porter', en su primera entrevista en mucho tiempo, al motivo de su ruptura con Banderas. "Me sentía atascada en mi matrimonio con Antonio. Parte de la razón por la que mi matrimonio terminó con él es porque personalmente me quedé atrapada. No dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero poder hacer lo que quiera", ha explicado.

LLEVO UNA VIDA SOLITARIA

La actriz asegura que sus fracasos matrimoniales –antes estuvo casada con Don Johson y Steven Bauer– le hacen recelar ahora de los hombres. "Llevo una vida solitaria. Soy tímida con los hombres ahora, muy reticente. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevamos divorciados", ha explicado.

Melanie Griffith y Antonio Banderas anunciaron su divorcio en junio del 2014, tras 18 años de matrimonio. En un comunicado, el actor expuso que su relación acababa de mutuo acuerdo y tras un tiempo de reflexión. Ambos decidieron repartir todo el dinero ganado desde el rodaje de 'La máscara del Zorro', junto con un dibujo a lápiz de Picasso y una obra de Diego Rivera. Para entonces, él ya había conocido a Nicole Kimpel en el Festival de Cannes.

My first interview in a looooooooong time.... @portermagazine 💋 Una publicación compartida de MELANIE (@melanie_griffith57) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 12:17 PDT

Pese al divorcio, ambos mantienen una relación cordial. El actor contó hace unos días, a su paso por el Festival de Cine Español de Málaga, que su ex mujer lo llama "prácticamente todos los días" desde que en enero sufrió un infarto y que mantiene una buena relación con ella y con sus hijos. La hija de Antonio y Melanie, Stella del Carmen, de 19 años, vive en Estados Unidos.

ODIO ENVEJECER

Melanie también ha protagonizado junto a la entrevista una sesión de fotos en la que se aprencian sus nuevas operaciones de cirugía plástica. "Odio envejecer, así que he pasado de nuevo por el quirófano para mejorar el aspecto de mi rostro. ¡Espero que me vean mejor!", afirma Griffith. Por cierto, de su brazo derecho ya no queda rastro del tatuaje con el nombre de Antonio que se hizo como prueba de su amor.