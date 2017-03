Mark Zuckerberg se gradúa en Harvard 12 años después de dejar la universidad

Mark Zuckerberg volverá a la Universidad de Harvard. Y no lo hará para retomar los estudios que abandonó en el 2005 para montar una de las empresas más importantes del mundo, sino para dar el discurso de graduación 2017 ('Commencement speech') y, de paso, recoger su propio título de graduado por la prestigiosa universidad.

Doce años después, Zuckerberg está al mando de uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del mundo -Facebook está valorado en unos 400.000 millones de dólares- y está considerado uno de los genios de la informática más importante de los últimos tiempos.

PROHOMBRE DE LA ERA MODERNA

"El liderazgo de Mark Zuckerberg ha alterado la forma en que nos relacionamos socialmente en todo el mundo. Pocos inventos de la era moderna pueden competir con Facebook, por impacto y por cómo ha hecho que el mundo se relacione entre sí", destaca Harvard en su página oficial.

