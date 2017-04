Marisa Jara y su cruzada contra la bulimia

La modelo andaluza Marisa Jara, de 37 años, presenta estos días ‘La talla o la vida’, el libro el que explica su particular lucha, y su victoria, contra la bulimia. "He pasado de ser modelo convencional a introducirme en el mundo ‘curvy’, donde no existe la presión constante por el peso", afirma, al otro lado del teléfono.

Jara, que empezó como modelo casi por casualidad a los 15 años, explica en el libro su particular calvario."Cada vez que pensaba en la comida era como si planease un asesinato: buscaba estrategias para conseguir comer sin engordar. Se trata de una adicción y es igual que las drogas. Te sientes mal, con la autoestima baja y eso te crea problemas de salud. Yo llegué a ingresar con el esófago quemado".

Asegura que no se puede frivolizar con un tema tan serio "y que afecta a tantas niñas" y que no solo debe cambiar el funcionamiento del mundo de la moda y las pasarelas sino toda la sociedad. “Nos fijamos demasiado en el aspecto físico de los demás. Y no tenemos que querer ser ni como la actriz que sale en la televisión ni como la compañera de clase que tenemos al lado, sino uno mismo”, recalca.

Sobre la tendencia ‘curvy’ que lleva años intentando jugar en la misma liga que la moda convencial, la modelo también ofrece su reflexión: "Los diseñadores y algunas marcas cada vez están más concienciados, pero entiendo que para ser modelo 'curvy' hay que estar compensada y aunque no haya exigencias con el peso, sí que hay otras, como un vientre plano y ausencia de celulitis. Aunque lo primero ya digo es estar sana”, afirma Jara, que ha presentado también recientemente una colección con la firma de tallas grandes Elena Miro, para la que ha desfilado en varias ociasiones.

La autora de 'La talla y la vida' dice no haberse sentido identificada con ninguna otra modelo que haya pasado por lo mismo que ella como, por ejemplo, la madrileña Nieves Álvarez, de 43 años, que publicó también en el 2001 el libro testimonio ‘Yo vencí la anorexia’, publicado por la misma editorial que el de Jara: ‘Temas de hoy’.

AYUDAR A LOS DEMÁS



“A mí, personalmente, publicar este libro no me ha ayudado en nada. Como mucho, a liberarme un poco. La intención es ayudar a los demás”, señala la modelo, contenta por la acogida que está teniendo.

Además de su experiencia personal, en el libro también explica cómo llevar una vida saludable, con algunas recetas, o cómo detectar los primeros síntomas de un trastorno alimenticio. Por cierto, que ella hace tiempo que dejó de hacer régimen. "Solo me quito algún capricho cuando veo que cojo un par de kilos, pero tengo claro que no pienso volver a hacer dieta en mi vida. Además, para mi alegría y forma de vivir, es fundamental disfrutar con lo que hago, y comer es un disfrute".