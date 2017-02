Mariah Carey, 'arreglá' pero informal

La diva de la canción Mariah Carey ha vuelto a sorprender a sus fans en las redes sociales colgando una imagen en sus perfiles de Facebook e Instagram, entre otros, en la que se la puede ver en el gimnasio con un calzado deportivo de tacón, haciendo honor a la canción de Martirio 'Arreglá pero informal': "Con mi chándal y mis tacones / arreglá pero informal" Aunque la cantante estadounidense no luce un chandal al uso, precisamente.

La cantante, que le hace un guiño al entrenador personal de los famosos Gunnar Peterson (haciéndole mención en la foto), acompaña la imagen con el texto "Climb every mountain" -"Subir todas las montañas"-, quizás aludiendo a su canción 'I Know What You Want', sencillo que interpreta junto al rapero Busta Rhymes(y su banda The Flipmode Squad) y en la que, en una de las estrofas, ella dice "I will climb a mountain high" ("Escalaré una alta montaña").

Pero no ha sido la única imagen que la estadounidense ha decidido compartir con sus fans... En otra de la misma serie (tacones en el gimnasio), ha colgado un vídeo en el que se la puede ver haciendo pesas, acompañado con el texto "Debemos, debemos... ;)":

We must we must ... ;) 😘 @gunnarfitness Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:30 PST

Como curiosidad, los zapatos deportivos de Carey pertenecen a la colección Fenty Puma de Rihanna.