Mara Torres: "Creo en una televisión pública independiente, rigurosa y plural"

El rostro de Mara Torres (Madrid, 1974) está asociado a 'La 2 noticias', un oasis informativo en la tele pública, que presenta desde el 2006, aunque también ha hecho alguna incursión en otros formatos, como el magacín 'Torres y Reyes'. Sus primeros pasos profesionales los dio en la Cadena SER, donde estuvo al frente del veterano 'Hablar por hablar'. Además, es autora del libro de relatos 'Sin ti. Cuatro miradas desde la ausencia' y la novela 'La vida imaginaria', finalista del Premio Planeta. La comunicadora, licenciada en Periodismo y doctora en Lengua y Literatura, ha respondido a 'Teletodo' a través del correo electrónico.

¿Para usted era un sueño llegar a presentar un informativo en la televisión? Era espectadora de 'La 2 noticias' antes de presentarlo: recuerdo que lo veía todas las noches desde la redacción de la cadena SER, antes de hacer 'Hablar por hablar'. Era el informativo que más me gustaba de todos los que había, sí, pero mis sueños van por otro lado.

Y, encima, es el informativo más premiado de la historia. Sí, tenemos más de 150 premios. Es un privilegio estar en este equipo.

En su estreno, 'La 2 noticias' rompió moldes. ¿Cree que sigue teniendo ese sello distintivo? 'La 2 noticias' fue el primer informativo que habló de medioambiente, de tecnología y de ciencia; el primero que emitió en directo en Facebook y entró en la redes sociales. Hoy todos los informativos llevan esos temas y tienen formatos parecidos. Sigue siendo alternativo, sobre todo, por la forma que tiene de abordar la actualidad, por su apuesta por las noticias relacionadas con los derechos humanos y porque tiene un ritmo distinto, más calmado, que hace reflexionar al espectador. Pero lo más excepcional que tenemos son nuestros espectadores. Su nivel de exigencia y la complicidad a la hora de entender el mundo lo hacen distinto.

¿Cuáles son las virtudes de 'La 2 noticias'? El rigor, la objetividad, la pluralidad, la apuesta por las noticias sobre derechos humanos y las informaciones culturales, y no prescindir de los recursos literarios a la hora de redactar, como la metáfora o la ironía.

Cada vez resulta más complicado informar con rigor. ¿Cómo se sobrevive a este fenómeno? Somos periodistas: es nuestra obligación serlo.

¿'La 2 noticias' podría hacerse en TVE-1? ¿Qué tendría que cambiar para que eso sucediese? 'La 2 noticias' es 'La 2 noticias'. No pretende ser otra cosa.

¿Recuerda su primer día al frente del programa? Tendría que comprobarlo, pero creo que la primera noticia que di fue sobre inmigración.

¿Qué sintió en aquellos momentos? ¿Se podía imaginar que 10 años después usted seguiría ahí? Nunca sabes cuánto va a durar un proyecto, pero lo que tengo claro es que no los considero plataformas para saltar de cadena. Cuando llegué a La 2, muchos me preguntaban cuándo daría el salto a La 1 u otras teles, y dije entonces que mi compromiso era con 'La 2 noticias'. Ahora llevo 11 años y, por supuesto, puedo cambiar de proyecto, obviamente, pero me siento orgullosa de pertenecer a un equipo pequeño, de 10 personas, pero sólido.

¿Cómo la convencieron para dejar la radio? Me llamó Fran Llorente [entonces director de Informativos] y le dije que sí. No tuvo que convencerme.

¿Qué aprendió de personas como él o Lorenzo Milá, por ejemplo? No estaban en el equipo cuando llegué, así que de quien he aprendido es de mis compañeros, por ejemplo, Rafa Lobo, uno de los editores adjuntos. Lleva en el programa desde el 2004. Es uno de los profesionales de los que aprendo cada día.

¿Supone una ventaja hacer un informativo a esa hora de la noche por el simple hecho de recoger todo lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada? Nos da otra perspectiva de la actualidad, puedes elaborar la información con todo el material que te deja el día y ofrecer diversos puntos de vista al espectador.

¿Cualquier presentador es válido para ponerse al frente de 'La 2 noticias'? Cualquiera que formara parte de este equipo, sí. Lo único que creo que será imprescindible es que esté implicado desde el principio en la elaboración del informativo. De hecho, lo han presentado mis compañeros Rafa Lobo o Desirée Ndjambo cuando no estoy.

¿Cómo han influido las redes sociales en la manera de explicar qué ha sucedido? Tienen su papel, pero este no es el de modificar la manera que tenemos de contar las noticias. Nos permiten cierta interacción con nuestros espectadores que, por lo que escriben, son inteligentes y muy ingeniosos y divertidos.

¿Qué armas poseen para competir con un programa de entretenimiento que tiene tres millones de telespectadores en esa franja? No competimos. La ventaja que tiene el horario, si es que tiene alguna, para los analistas de audiencias es que al ir cada día a una hora diferente, los espectadores también son diferentes, así que vas sumando. Pero la verdad es que no es nuestra liga.

¿Cómo se vivió en el equipo el cambio a la medianoche? ¿Consideran que es una franja óptima? No vamos a las 12. Esta semana, por ejemplo, hemos ido un día a las 23.43, otro a las 0.14, otro a las 0. 47 y otro a las 0.28.

'La 2 noticias' ha sobrevivido a varios cambios de Gobierno y a cuatro directores de Informativos. ¿Cuál es la fórmula para mantenerse en antena? El rigor, la pluralidad y la independencia.

Mara Torres también ha sobrevivido a esos cambios. ¿Cuál es el secreto? No lo sé.

Los últimos años están siendo muy convulsos en la tele estatal: se le acusa de demasiada injerencia política y de falta de neutralidad informativa, y se le critica, por ejemplo, el trato que se da a ciertos temas de corrupción. ¿Usted qué opina al respecto? Todos los informes que elabora el Consejo de Informativos, órgano independiente elegido por los empleados de RTVE, se pasan a la prensa y están disponibles para todos los ciudadanos en internet.

Usted misma ha censurado en alguna ocasión la injerencia de la dirección de Informativos en 'La 2 noticias'. ¿Es más habitual de lo deseado ese tipo de intervenciones en los programas por parte de las altas esferas? Siempre digo lo mismo: una televisión pública, que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, tiene sentido si elabora una información independiente, rigurosa y plural, que no responde a intereses partidistas, empresariales ni gubernamentales. Esa es la televisión pública en la que yo creo.

En algún momento, el programa también se ha saltado la línea editorial, como en el caso de las escuchas al exministro Jorge Fernández Díaz. Es de alabar en los tiempos que corren. Hicimos lo que consideramos que teníamos que hacer: informar al ciudadano de un hecho noticiable de interés público. El equipo, capitaneado por José Luis Regalado, no manejó otra posibilidad.

¿Qué valoración hace de su incursión en otros registros, como 'Torres y Reyes'? Disfruté mucho durante los 13 capítulos. Fui feliz con los codirectores Santi Tabernero y Fran Llorente,Joaquín Reyes y el resto del equipo. Probablemente, fue la etapa profesional y emocional más intensa de mi vida. Pero compaginarlo con 'La 2 noticias' no era posible y, tras la primera tanda, tuve que elegir.

A usted se le veía cómoda en el papel de entrevistadora, junto a un humorista. Joaquín Reyes hace cómodo todo.

¿Eso quiere decir que le gustaría hacer otro tipo de programas? Era un formato muy completo. Todo giraba en torno al mundo después de internet, y a partir de ahí, incluimos tertulia, entrevista, humor y actuaciones. Era fabuloso.

Con su primera novela, 'La vida imaginaria', fue finalista del Planeta. Eso sí que fue llegar y casi besar el santo… Me siento muy agradecida al jurado que decidió premiarla y a todos los lectores que me acompañaron en el viaje.



La presentadora de las noticias se convirtió entonces en la noticia. ¿Cómo lo llevó? Entre otras muchas cosas, fue una oportunidad para conocer a un montón de colegas de profesión.

¿Percibe la escritura como una válvula de escape a la tensión del día a día? La siento como una necesidad.

¿Se plantea el oficio de escritora como un plan b ante la crisis que vive el periodismo? No.

Se lo digo porque en algún momento usted ha dicho que tenía dudas sobre si debía dar un giro a su carrera profesional… Yo siempre estoy dudando: dudo hasta de mis propias dudas.

¿Hacia dónde cree que va el periodismo? En sus mutantes formatos, el periodismo fue, es y será una herramienta imprescindible para la democracia.

¿Se plantea regresar a la radio? ¿No añora el tono intimista y la proximidad con los oyentes de 'Hablar por hablar'? No me lo he planteado, pero sí que añoro a los oyentes.

¿Qué le debe Mara Torres a 'Hablar por hablar'? Los oyentes me hicieron mejor. Entre otras muchas cosas, me enseñaron a escuchar.

¿Para cuándo la segunda novela? Para el 2017.