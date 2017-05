Manel Navarro: "Mi canción tiene un rollo diferente y puede sorprender en Eurovisión"

Manel Navarro (Sabadell, 1996) siempre anda de arriba para abajo con su guitarra. "Es mi marca, mi esencia, como otra de mis extremidades", explica el joven artista que representará a TVE en la final de Eurovisión, que se celebrará en Kiev (Ucrania) el próximo 13 de mayo. Por eso también acude a esta entrevista con ella y es uno de los elementos que le acompañará en el festival. Este mismo jueves pondrá rumbo a Ucrania para dar los últimos retoques a su actuación, en la que espera animar al público al ritmo de su 'Do it for your lover', una canción "con un estilo diferente y que puede sorprender bastante", asegura.

La canción es en castellano con el estribillo en inglés, aunque en un principio era íntegramente en este ¡dioma. ¿Le recomendó TVE que la tradujera para que no se reabriera el debate que generó Barei el año pasado? No me lo pidieron, pero sí que fue en plan: "Tienes la posiblidad de representar a España, nos parece bien que cantes en inglés, pero también creemos oportuno que la canción tenga algo en castellano". Así que nosotros, por decisión propia, decidimos poner unas estrofas.

¿Por qué cree que'Do it for your lover' puede gustar en Eurovisión? Es una canción bastante 'mainstream' [que puede llegar fácilmente al público], está sonando en la radio en España y creo que podría sonar perfectamente en Europa. También es una canción con un estilo diferente, que España no ha llevado nunca a Eurovisión. Tampoco se ven muchas canciones de este rollo en el festival, así que creo que puede sorprender bastante.

¿Cómo ve a la competencia de este año en el certamen? ¿Quién es su mayor rival? ¡Todos! He tenido la suerte de coincidir en cuatro Europarties con muchos de ellos y todos son unos artistazos.

Pero el italiano es el favorito. Sí, eso es lo que se comenta en las apuestas, que va destacado, pero las apuestas no son cien por cien fiables. Por ejemplo, el año pasado ganó Jamala, la ucraniana, que iba penúltima en las apuestas. Los máximos favoritos quedaron segundo y tercero.

Por lo que veo, no se fía de las apuestas. No. De hecho, los 'eurofans' me han dicho que hasta que no estés allí y hagas los primeros ensayos, las apuestas no son muy fiables.

Por cierto... Las apuestas no dejan muy bien a España. Es verdad. Pero no me preocupa, suele pasar. Yo voy a ir a tope, con una propuesta escénica y visual muy currada. Vamos dispuestos a cambiar lo que dicen las apuestas.

¿Tiene miedo a los 'zero points'? A ver... Lo de los cero puntos dolería, no le voy a engañar, pero es muy complicado no sacar ningún punto. ¡Creo que es incluso más difícil que ganar Eurovisión!

Eurovisión es un gran escaparate a nivel europeo, pero un mal resultado puede afectar negativamente a la carrera de un artista. No, yo tampoco creo eso.

¿Piensa que participar en Eurovisión tiene más puntos positivos que negativos? Creo que Eurovisión te aporta cosas buenas y que una mala posición no influye en tu carrera. Bueno, claro, si sacas cero puntos a lo mejor sí, pero mientras hagas un papel decente, cantes bien y tu propuesta en escena sea coherente, luego las votaciones son un mundo, nunca sabes lo que va a pasar. Muchos años, canciones no tan buenas han quedado por arriba y otras buenas han quedado por abajo, así que nunca se sabe.

Mucha gente piensa que por muy bueno que sea el cantante español, TVE nunca ganará porque prima la afinidad entre países y España no tiene tantos 'aliados': que los nórdicos siempre se votan entre ellos, igual que los países de la Europa del Este. Yo opino que cada año gana la mejor canción. No digo que España lleve malos temas, pero siempre ha habido alguien por encima. Lo que no sé es si influye la cercanía o no entre países...

Supongo que la guitarra no le faltará en el escenario. Es mi marca, mi esencia, como otra extremidad mía, así que no faltará.

¿Tiene cultura eurovisiva? ¿Seguía el festival todos los años? No soy 'eurofan', pero sí que lo he visto, más que nada porque todo lo que sea música me interesa. Lo veía sin saber qué propuestas llevaban los demás.

Su elección para participar en el festival se vioempañada por la polémica de 'Objetivo Eurovisión', con los gritos de tongo que se escucharon en la gala.Fue duro, algo que no se lo deseo a nadie. Si en ese momento cierro los ojos y me llegan a decir que estoy en un campo de fútbol, me lo creo.

¿Qué le queda de todo aquello? Yo me quedo con lo bueno. Yo salí a cantar y a hacer lo que me gusta, y salí ganador justamente porque las normas así lo dicen.

Javier Cárdenas, que fue uno de los miembros del jurado del programa, le pidió después en la radio que cediera su puesto a Mirela, con la que había quedado empatado y que había recibido más votos del público. Cada uno tiene su opinión, la suya es una más. Si Cárdenas dijo eso, él sabrá. En ningún momento me he planteado renunciar. Él me dio un 10, la segunda puntuación más alta. Supongo que se vio presionado y lo dijo para quedar bien. Yo no le hice mucho caso al comentario.

La situación le hizo perder los nervios y hacer el corte de mangas a parte del público. Es una cosa que está mal, que no tenía que haber hecho. A mí me gustaría ver la reacción que hubiera tenido la gente viviendo eso. Me han dicho que soy un maleducado, pero si estás ahí, en un programa en directo, y hay gente que te está faltando el respeto a ti, a tu familia, y encima estás recibiendo amenazas en tu cara, porque los tenía a cinco metros, yo no sé cómo hubieran reaccionado otros. Desde casa no se apreció lo que hubo allí.

No, por ejemplo, no vimos la agresión a Xavi Martínez. En este tema ya no entro, es algo de Xavi, pero si llegó hasta ese punto, eso habla por sí solo de cómo fue. Al final, la que sale perjudicada es la música y el país en general, porque tú ves esa gala desde otro país de Europa, y no te llevas una buena imagen de España.

Después de lo que pasó, ¿habló con Mirela? Si, hablé con ella unos días después. Mirela se comportó muy bien cuando pasó todo eso, pidió a la gente del público que se callara, que respetara. Le estoy muy agradecido. Es una pedazo de artista y estoy convencido de que le va a ir muy bien. Yo entiendo que si no gana la persona que tú quieres lo verbalices, pero otra cosa es falta de respeto a mí y a mi familia, que había venido a verme desde Barcelona con toda la ilusión del mundo. Yo les veía las caras desde donde estaba y se me partía el alma.

Se comentó mucho que Xavi Martínez había dicho en Los 40 Principales que quería que ganara usted. Y la sorpresa fue que luego él estuviera en el jurado. Primero de todo, yo me enteré del jurado el mismo día que todos, el día antes. Con Xavi Martínez tengo una relación normal y corriente de cantante-locutor de radio. Empecé a sonar en Los 40 un mes antes de 'Objetivo Eurovisión', que ni yo sabía que iba a ir a la selección. Por lo tanto, coincidió que fue todo reciente, una semana antes estaba pinchándome y diciendo cosas buenas de mí. Pero igual hizo con Xuso [Jones, candidato el año pasado] en su momento y pinchó a Mario Jefferson [otro de los candidatos de este año]...

¿Qué opina de que Rusia no participe este año por elconflicto diplomático que ha habido con Ucrania? No lo sé; soy músico, no político, y seguro que si digo algo la cagaría.

¿No cree que es una pena que un tema así afecte a un certamen musical? Claro, es una pena que hayan vetado a la representante rusa, pero hay un conflicto y nosotros lo hemos vivido desde fuera, por lo que no podemos opinar demasiado. Pero sí que es verdad que es un festival de música y eso tendría que estar por encima de todo.

Después de la popularidad que le está dando Eurovisión, ¿para cuándo su primer disco? No lo sé... Con lo de Eurovisión todo se va a acelerar un poco, pero no sabemos si cuando acabe vamos a sacar un sencillo, un álbum con cinco temas o un disco. Todo dependerá del público que haya interesado.

¿Tiene canciones propias ya preparadas? Sí, un montón, unas 40, pero en el CD solo puede haber unas 10 o 12. Tenemos grabadas ya unas cinco y ahora iremos grabando más, al menos para tenerlo preparado para cuando sea el momento y sacarlo.