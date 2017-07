Manel Navarro lucha contra el 'bullying'

Desde que fue elegido para representar a TVE en el último festival de Eurovisión, con los gritos de "tongo" de los fans de Mirela de fondo, el camino de Manel Navarro hacia el festival musical fue de todo, menos un camino de rosas.

Una experiencia que tampoco acabó con un buen puesto en Eurovisión, ya que el artista sabadellense quedó en la última posición con su 'Do it for your lover', con su ya famoso 'gallo' incluido.

El famoso 'gallo'

En un principio, hasta él mismo se lo tomó con humor, tuiteando nada más acabar su paso por el festival la imagen de un gallo, aunque las críticas hacia su actuación le llovieron a mares.

Pero ahora parece que el cantante ha querido sacar el lado positivo de toda esa vivencia en su nueva canción, titulada 'Keep on falling'.

La composición, que está recibiendo muy buenas críticas, está compuesta en inglés y es un canto contra el 'bullying'. Tal y como él mismo explica, la escribió "después de una de las ostias más grandes que me ha dado la vida. De esas que piensas 'de esto no me levanto'", dejando entrever que se trataría de la controversia eurovisiva.

"KEEP ON FALLING" (video oficial)



El tema que escribí después de una de las ostias más grandes que me dio la vida.https://t.co/sJAhFXRh0P pic.twitter.com/Yz9jKXj2vA — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 21 de julio de 2017

Volverse a levantar

A través de su experiencia personal, Navarro ha querido lanzar un mensaje lleno de positividad. "Creo que todos hemos pasado por algo así. Pero te levantas. Todos lo hacemos. Porque no es más grande el que no se cae, sino el que se pone en pie y lo vuelve a intentar. Este es mi pequeño mensaje de superación y antibullying", ha escrito en Twitter acerca de su nueva canción.