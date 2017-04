Mandoble a Arturo Pérez Reverte por un error ortográfico

Es conocido el carácter y la sorna que se gasta el escritor y periodistaArturo Pérez Reverte (Cartagena, 1951) en sus declaraciones públicas, también en las redes sociales. La última escaramuza del padre del famoso capitán Alatriste y académico de la Lengua Española ha tenido lugar hace unas horas, cuando un usuario de Twitter (donde acumula 1,76 millones de seguidores) le ha corregido una falta ortográfica, menor si se quiere, una tilde que el excorresponsal de RTVE se olvidó de colocar sobre el pronombre "'E".

Todo comenzó con esta enigmática frase de 138 caracteres que Pérez Reverte colgó en la red social del pajarito, al parecer, según explicó después, "un caso real" nada que ver con un relato o ficción.

Ella dijo "te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme". El le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de abril de 2017



EL ACADÉMICO TAMBIÉN SE EQUIVOCA



676 retuits y más de 1.300 'me gustas'. Y algún mandoble también. Como el caso del usuario @Juaspito (Juan Pérez) -"maníatico con manías", según propia definición-, que, atinadamente observó que el de 'Territorio comanche', 'La carta esférica' y 'Patente de corso', entre otros éxitos, también se equivoca:

No se sabe si fue o no lo del 'hashtag' ("He corregido a Reverte") lo que sacó de quicio al autor, que no se fijó en que el usuario tenía razón, y rápidamente, sin pensar, le soltó un "listillo" fuera de lugar:

@Juaspito .No se pase de listo, que ya hay muchos. Le miró los ojos como le miró la boca. No la miró a los ojos. Usted no corrige a nadie, listillo — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de abril de 2017

Al final, sin embargo, el académico ha admitido su error, si bien ha achacado el olvido de la tilde a un problema de vista:

@Juaspito .Sin duda falta una tilde, tiene razón (esto es Twitter y no llevo gafas de leer). Dejaremos en listo lo de listillo. Un saludo, amigo mío. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de abril de 2017

El usuario @Juaspito se ha despedido del escritor orgulloso por haberle ganado el 'duelo':

@perezreverte viniendo de usted, le agradezco lo de listo, pero añado el hastag #revertemehadadolarazón — Juan Pérez (@Juaspito) 17 de abril de 2017

Ahora, en su presentación en Twitter, además, está encantado de ser un "listillo (según Pérez-Reverte)".