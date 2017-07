La madre del supuesto hijo secreto de Julio Iglesias: "Me llamaron prostituta"

Hace poco salía a la luz una prueba de ADN recogida de la basura que determinaba, con un acierto del 99'9%, que Julio Iglesiastenía un hijo no reconocido. Su nombre es Javier Sánchez, un valenciano de 40 años que, de momento, no ha querido pronunciarse en público. La que sí lo ha hecho ha sido su madre, María Edite Santos, en una entrevista en exclusiva en 'Vanitatis'. ¿Por qué habla su madre y no directamente Javier? "A él no le gusta. Durante todos estos años ha estado en silencio, haciendo su vida, pero hay algo que es indiscutible: él es hijo de Julio Iglesias", cuenta ella.

Javier Sánchez no tuvo una juventud tan diferente, en algunos aspectos, de los ocho hijos conocidos (y reconocidos) de Julio Iglesias. "Fue disco de platino en Estados Unidos y Sudamérica. Lo que sucedió es que Julio Iglesias le cortó las alascon sus influencias y acabó con su carrera", según la versión de su madre. Compartía productor con su supuesto hermano Enrique Iglesias y ha tenido relación con algunos de los hijos de Julio, en especial con Julio José, añade María Edite.

En septiembre presentarán la demanda de paternidad. "Vamos a ganar, será un bombazo", explica. Ahora se centran en dar detalles de una lucha que se remonta a los 12 años del supuesto vástago, cuando el Tribunal Supremo rechazó la demanda por un fallo procedimental. En aquellos entonces, denuncia que el entorno de Julio Iglesias le hizo mucho daño: "Dijeron que yo me dedicaba a la prostitución. Fue terrible". Y añade que incluso "se presentaron pruebas falsas en las que aparecían hombres que decían que habían estado conmigo en ese tiempo" y así desmontar la historia.

María Edite tenía previsto ir el pasado sábado a 'Sálvamen Deluxe', cobrando una cifra de entre 20.000 euros (que dice ella que pidió "para gastos de abogados y viajes") y los 500.000 que la rumorología asegura que exigió al programa de Tele 5. Finalmente, no se llegó a un acuerdo, aunque su presencia había sido publicitada.

No tiene dudas de que los juzgados le darán la razón a su hijo: "En aquellos años, [Julio Iglesias] era poderoso y podía mover hilos. Ahora ya no, porque la verdad siempre prevalece. Javier tiene su trabajo, su vida... pero también sus derechos".