'Mad in Spain' no remonta

En su segunda semana de emisión, 'Mad in Spain' sigue sin remontar en las audiencias. El programa de debate presentado por Jordi González y Nuria Marín no logró destacar en el 'ranking' de este domingo 30 de julio, ni siquiera con las múltiples polémicas entre los invitados, y se vio superado por el cine.

El espacio de Tele 5 se quedó en el puesto 17ª del listado de audiencias del día, con 1.047.000 telespectadores y un 10,1% de cuota de pantalla.

LOS MOMENTOS MÁS TENSOS

Eso sí, hubo polémicas para todos los gustos. Como la tensa respuesta de Carlos Lozano a un invitado sueco, que no entendía la afición de algunos españoles por lo ajeno. El presentador de 'Granjero busca esposa' le contestó indignado: "Si tenéis este concepto de España, ¿a qué coño venís? A aprender a robar, porque es barato, por el sol..."

También protagonizó un momento tenso la presentadora del programa, Nuria Marín, que se enzarzó con una invitada. "No hables de respeto cuando tú en dos ocasiones me has apartado la mano con tu mano, y me has mandado callar dos veces", le espetó la expresentadora de 'Cazamariposas'. Jordi González tuvo que mediar en la disputa e invitar a la invitada a abandonar el plató.

'MÁS ALLÁ DEL AMOR LIDERA'

La película de Antena 3 'Más allá del amor' fue lo más visto del día, con 1.912.000 telespectadores (1.912.000 y 15,5%), seguida por el filme de TVE-1 'El último cazador de brujas' (1.903.000 y 14,7%).

En el tercer puesto se colocó el partido de la International Champions Cup entre el Madrid y el Barça, que emitió Cuatro de madrugada (1.746.000 y 51,9%).