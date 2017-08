Un lunes marcado por los informativos

Ya sea por los devaneos del referéndum del 1-O con la suspensión del Constitucional de la reforma que permitiría la desconexión exprés, por las preocupantes noticias de Venezuela o por los problemas judiciales de Cristiano Ronaldo y las incertidumbres del futuro de Neymar, el caso es que los informativos fueron los grandes líderes de las audiencias televisivas de este 31 de julio.

Así, en el global de España dominaron el 'Telediario 1' de TVE-1 (1.870.0000 telespectadores y un 15,8% de cuota de pantalla) y el informativo de Tele 5 de las 21.00 horas (1.764.000 y 17,9%).

MIREIA BELMONTE, 'EL HORMIGUERO'

En cambio, en el 'prime time' la audiencia se dispersó más. Así, en el horario nocturno solo destacaron el 'Viaje al centro de la tele' de TVE-1 (1.531.000 y 11,6%) y la reposición de la entrevista de Mireia Belmonte, flamante medallista de los Mundiales de natación, en 'El hormiguero' (1.484.000 y 11,5%).

Risto Mejide despidió su 'All you need is love... o no' con una discreta audiencia de 1.078.000 personas (10,3%), viéndose superado por la película de Antena 3 'Llévame a la luna' (1.253.000 y 10,9%).