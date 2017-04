Lady Gaga hace historia en Coachella 2017

Lady Gaga ha hecho historia en el festival de música de Coachella que se celebra en la localidad de Indio en el desierto de California. La cantante ha sido la cabeza de cartel del ya conocido como el festival de música indie con más glamur del mundo. Lady Gaga confirmó su actuación hace apenas unas semanas en sustitución de que la que originalmente iba a ser la cabeza de cartel del evento musical.

Beyoncé iba a se la segunda cabeza de cartel femenina en la historia de 18 años de Coachella. La otra fue la cantante islandesa Bjork, que encabezó el cartel en los años 2002 y 2007, y actuando embarazada en el 2002. Sin embargo, la cantante anunció a finales de febrero que no podría actuar por consejo de su médico al estar embarazada de gemelos. Beyoncé ya deslumbró en los Grammy al actuar embarazada, pero su avanzado estado de gestión no le ha permitido repetir en California a pesar de que encabezar el cartel era una de sus ilusiones.

Beyoncé había coqueteado con Coachella durante años. Ella y su esposo Jay-Z actuaron juntos en el 2010 en Coachella, año en el queJay-Z fue cabeza de cartel. Ambos se dejaron ver por los jardines del festival juntos, saludando a los fans. Cuatro años más tarde hicieron apariciones separadas en el festival del 2014, cuando Beyoncé cantó con su hermana, Solange.

Lady Gaga arrancó su actuación con el tema Scheiße y deleitó a sus fans con sus siempre originales cambios de look y un repertorio formado por canciones que mezclan su último álbum y éxitos anteriores. LoveGame, John Wayne, Just Dance, Born this way, Teeth, The Cure y Venus fueron algunos de los temas. La cantante finalizó su actuación con sus super hits Poker Face y Bad Romance.