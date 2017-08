Kylie Jenner se queja de la fama en su propio 'reality'

Lo del clan de las Kardashian tiene mucha miga. Ahora resulta que la pequeña del grupo, Kylie ha confesado en el estreno de su propio 'reality', 'Life of Kylie' en la cadena 'E!' que su vida dista mucho de ser perfecta porque la fama puede con ella. ¡Y se lo cuenta a una psicóloga en su propio programa!. "Me río en la cara de los que dicen que mi vida es perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. La única diferencia en mi caso, lo que hace que sea distinta a la de mucha gente, es que puedo comprar muchas cosas bonitas. Pero de lo que te das cuenta cuando estás en ese punto en el que puedes comparte cualquier coche o cualquier casa es que la felicidad es algo que dura dos segundos".

Con ese nivelazo ha empezado esta especie de 'spin off' 'Las Kardashians'. Pero hay muchos más ejemplos de que lo que dice se contradice con lo que hace en su día a día. La joven, que este 10 de agosto cumple 20 años, recuerda que empezó a grabar el programa de telerrealidad de sus padres con 9 años. "Por eso no tengo ni idea de lo que es estar en un sitio sin que nadie sepa quién eres. No sé qué es vivir una vida normal, salir del coche sin que nadie te mire. Esto de la fama tiene que terminar", le cuenta a su mejor amiga esta empresaria, que hace caja además con su propia línea de cosméticos y de trajes de baño.

Y cuando le preguntan qué es lo que más le molesta de fama, añade: "Siento la presión de tener que hacer cosas para estar en Instagram y en Snapchat constantemente y entretener a la gente. Por eso hay dos Kylie: la que soy para el público y la que soy de verdad cuando estoy con mis amigas”.

Buscando el selfi perfecto

Tampoco sorprende que esta 'celebrity' que siempre anda buscando "el selfi perfecto" está enganchísima a las redes sociales, entre otras cosas porque muchos de sus 'post' están patrocinados evidentemente. Tener más de 93 millones de seguidores la tiene loca. "Para mí es más fácil hacer un 'post' algo que salir a la calle. Y necesito estar publicando constantemente para mantener viva esa imagen pública que he creado a lo largo de todos estos años. Pero esto me ha hecho perder partes de mí que echo de menos. Mi cara graciosa, por ejemplo. Cuando tenía 14 años solía subir videos divertidos todo el rato. Me encantaba ser rara y divertida. Pero cuando empecé a ganar seguidores la gente comenzó a ser muy dura y decir cosas horribles sobre mí, pero bueno, parece que así es como funciona todo ahora”.

El programa ha contado con otras declaraciones sin desperdicio, como cuando la hermana pequeña de Kendall Jenner explica que siempre viaja en avión privado: "No me gusta estar esperando en los aeropuertos, siempre están llenos de gente intentando sacarme fotos en chándal. Me asustan esos sitios", cuenta. O cuando asegura que algún día querría tener hijos. "Claro que quiero. ¿Quién no querría? Mis perros ya son como mis hijos".