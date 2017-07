Kiko Rivera, enfadado con Tele 5

Parece que 'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo programa de Tele 5 que tira del humor, la sátira y la crítica social para tratar los asuntos candentes de la actualidad al ritmo de 'hits' musicales, no ha entrado con muy bien pie. Y no solo porque no haya funcionado a nivel de audiencia como se esperaba, sino porque uno de los imitados en la primera gala no se ha tomado demasiado bien su parodia.

Durante una de las actuaciones del estreno del programa presentado por Jesús Vázquez, uno de los concursantes, David Carrillo (el que fuera presentador de 'El Club Disney'), interpretó la canción de Joaquín Sabina '19 días y 500 noches’, pero con la letra modificada.

"ME HARTÉ DEL BLANQUILLO"

La letra de la canción giraba en torno a la figura de Kiko Rivera y su familia. En un momento del texto, se mencionó el delicado momento judicial por el que pasó Isabel Pantoja: "Con 10 años me coge mi madre y me apunta al Madrid y al final me harté del banquillo igual que mamá", entonó David Carrillo, algo que no ha sido del agrado de Kiko Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja y ahora 'disc jockey' utilizó Twitter para demostrar su indignación y amenazar con emprender acciones legales contra la cadena y también contra David Carrillo.

@David_Carrillo1 deberías medir tus palabras a la hora de hacer una gracia. Tanto tú como la cadena ya están en manos de mi abogado.

Esta es la letra completa de la controvertida canción:

"Lo mío empezó,

desde el día que junto a mi madre en una actuación,

Me puse a cantar

"mi pequeño del alma" con ella

y eso fue el final

De pronto me vi

perseguido por los paparazis y fue un desconsuelo

Me creó tal ansiedad y sufrimiento

que al cabo del tiempo

me he quedado sin pelo

Y no queda aquí

con diez años me coge mi madre

y me apunta al Madrid

Jugaba fatal

y al final me harté del banquillo

igual que mamá

Cuando ya crecí

Me di cuenta mientras me comía

Un filete de buey

por la forma que yo rebañaba

la cosa está clara

Yo iba pa dj

Pero ya ves,

la gente me sigue a mí criticando

que si estoy de fiesta y no trabajando

Ya me estáis hartando con tantas pamplinas

que yo con mis cosas tengo disciplina

dejad me tranquilo que viva mi vida

¡por dios! ya no sigan con tantos reproches

por si no lo sabían

cotizados yo tengo ahora mismo diecinueve días y quinientas

noches,

diecinueve días y quinientas noches

diecinueve días y quinientas noches".