Kendall Jenner cuenta cómo le afectó el cambio de sexo de su padre

Kendall Jenner, la modelo de 21 años miembro del clan Kardashian, ha explicado en la revista 'Harper's Bazaar' cómo reaccionó al ver por primera vez a su padre vestido de mujer. "Mi corazón se rompió", ha declarado la hija de quien fue el atleta olímpico Bruce Jenner hasta junio del 2015 y que cambió su nombre por el de Caitlyn Jenner tras hacer pública su transexualidad en la portada de 'Vanity Fair', lo que la convirtió en un icono transgénero mundial. Cait, como se la conoce, concluyó el proceso de cambio de sexo a los 67 años, un año después de separarse de su mujer, Kris Jenner, tras 22 años de matrimonio.

Kendall, hermana de Kylie Jenner, por parte de padre, así como deKim, Khloé y Kourtney Kardashian, por parte de madre, asegura en la entrevista que empezó a dudar sobre la sexualidad de su padre desde que era adolescente porque encontraba por la casa objetos femeninos como pintauñas y pelucas. La joven, que participa en el 'reality' 'Las Kardashians' desde los 11 años, llegó a pensar que su progenitor le fue infiel a su madre. .

PILLADO POR SORPRESA

“Estuvimos investigando qué ocurría durante mucho tiempo”, recuerda en la revista Jenner. Hasta que una madrugada ellasorprendió en la cocina a su padre vestido como una mujer. "Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. De madrugada es cuando podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos”. Kendall explica que tanto a ella como a su familia les costó asimilar la transición a mujer de Caitlyn Jenner. "Cuando nos lo dijo fue un shock. Si me ponía a hablar de ello, lloraba", recuerda.

A la espera de lo que cuente Caitlyn Jenner en sus memorias, 'The secret of my life' que se publican en unos días, Jenner trata de suavizar el terreno. "Sinceramente, ahora no podría estar más orgullosa de ella", concluye.