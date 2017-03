Kate Perry, sobre su separación con Orlando Bloom: "Nadie es víctima o villano"

Tras conocer su separación con Orlando Bloom, Katy Perry ha roto su silencio en las redes. La intérprete de 'Dark horse', sin desvelar los motivos de la ruptura, ha escrito un mensaje sobre su nueva situación

"¿¡Una nueva forma de pensar en 2017?! ¡Podéis seguir siendo amigos y mantener el amor por vuestros exnovios! Nadie es una víctima o un villano...", ha tuiteado la cantante de 32 años.

La diva musical y el protagonista de 'El señor de los anillos' confirmaron el final de su relación el pasado miércoles a través de un comunicado emitido por sus representantes, en el que aseguraban haberse tomado un tiempo y espacio "respetuoso". Una ruptura que se producía apenas un año después de iniciar su romance en la fiesta posterior a la entrega de los Globos de Oro.

Ambos, que presumen de haber vivido una gran historia de amor, aseguran que entre ellos existe una sólida amistad y así lo demostraron en la fiesta organizada por la revista 'Vanity Fair' tras la gala de los Oscar, en la que posaron juntos y sonrientes.

HOW BOUT A NEW WAY OF THINKING FOR 2017⁉️U can still b friends & love ur former partners! No one's a victim or a villain, get a life y'all!😘