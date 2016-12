Justin Bieber cabrea a PETA

Justin Bieber ha vuelto a liarla. En esta ocasión lo ha hecho con su vestimenta, pues el canadiense ha aparecido envuelto con un abrigo de piel con capucha incluida, por las calles de Los Ángeles..

Según afirma ' The Sun', cuando le preguntaron si el abrigo estaba confeccionado en hecho de piel, contestó: “Hell yeah” (claro que sí), a lo que PETA, la organización que lucha por los derechos de los animales no ha dudado en enviarle un contundente mensaje: “Siempre es asombroso ver a alguien con tanta fortuna y fama mostrar ninguna compasión por los animales que simplemente quieren que se les deje en paz para vivir con sus familias”, ha escrito la citada entidad en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una imagen de Bieber ataviado con un abrigo de piel de coyote junto a una del animal. “Demasiado tarde para pedir perdón a los coyotes que han muerto por su piel”, escriben sobre la composición gráfica haciendo un juego de palabras con 'Sorry', uno de los últimos éxitos del intérprete, de 22 años.