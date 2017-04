Julia Roberts, fan de Messi y Ronaldo en el Bernabéu

"Además de la gran victoria, ayer conocí a una de mis actrices favoritas, ¡Julia Roberts!". Con esta frase Leo Messi, elhéroe del clásico del Bernabéu el pasado domingo, ha subido una foto a su cuenta de Facebook con la famosa actriz de 'Pretty woman'.

Roberts, que acaba de ser proclamada por quinta vez como la "mujer más bella del mundo", según la revista 'People', era una de las invitadas estrellas en el palco del Bernabéu para asistir al encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Y allí acudió con toda su familia.





CAMISETA PERSONALIZADA

La idea era que conociese a los jugadores de Zidane tras el encuentro. Y así lo hizo. Acompañada de su marido, el director Daniel Moder, la intérprete posó con Florentino Pérez, quien le entregó una camiseta del club con su nombre y el número uno en el dorsal.

Depués la protagonista de 'Novia a la fuga' esperó la llegada de los jugadores. El momento se puede ver en un vídeo que ha compartido el Real Madrid en las redes, y en él se ve a la actriz retratándose conMorata, Ramos, Marcelo, Modric y Zidane.

Roberts se emocionó muchísimo al conocer a Cristiano Ronaldo. Pero tras lo visto durante el partido, no podía irse sin conocer a otro futbolista: Leo Messi.



"FANÁTICOS" DE MESSI



Y es que la actriz, que también concedió una entrevista a la periodista argentina Roxy Vázquez para hablar de su papel en el filme 'Secret in their eyes' (versión estadounidense de la película argentina dirigida por Juan Campanella), explicó que aún no conocía el país natal del jugador y reveló que sus hijos son "fanáticos" de Messi. Los mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia (11 años) y Henry Daniel (5) idolatran al 'crack' del Barça.