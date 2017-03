Juan Echanove, sobre su salida de 'Cuéntame': "No me han dicho ni adiós"

Las redes andan revolucionadas desde que este sábado Juan Echanove confirmara su salida forzosa de 'Cuéntame cómo pasó'. "No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo", apuntaba el veterano actor en su cuenta de Instagram.

El programa de la cadena SER 'Hoy por hoy', presentado porGemma Nierga y Pepa Bueno, ha hablado este lunes 27 de marzo con Echanove, que ha comentado lo duro que ha sido rodar su última escena en la serie de TVE-1: "No me han dicho ni adiós, ya por supuesto gracias ni te cuento".

Sobre el motivo de la desaparición de su personaje, Miguel Alcántara, de la conocida ficción televisiva, el actor ha apuntado a los responsables de la serie, "que deciden que el personaje ya no tiene progresión en la trama".

POR SORPRESA

Sin embargo, ha confirmado que era una decisión que le había pilladopor sorpresa. "Si me hubiesen dicho esto a principio de temporada, yo hubiera tomado decisiones al respecto", ha afirmado en 'Hoy por hoy'.

Y respecto a las razones que le han dado para su marcha, ha comentado que le dijeron que era "un personaje demasiado pequeño para tan gran actor".

A pesar de su salida forzosa, Echanove ha querido dejar claro que se lleva un buen recuerdo de su paso por la serie de TVE-1. "Yo nunca hubiera dejado 'Cuéntame', sobre todo, después de 12 años, porque uno establece una cierta querencia con un trabajo maravilloso con un equipo de gente absolutamente maravillosa".

El actor ha aprovechado la entrevista en 'Hoy por hoy' para avanzar su nuevo proyecto, 'Sueños de Quevedo', que estrenará el próximo 7 de abril. También aparecerá en la nueva producción de corte fantástico 'La zona', serie encabezada por Emma Suárez y Eduard Fernández y producida por la plataforma de televisión de pago Movistar+.

12 AÑOS EN LA SERIE

Aunque apareció esporádicamente en las primeras temporadas, Miguel Alcántara, el personaje de Juan Echanove, se hizo fijo en 'Cuéntame...' a partir del 2015. Así, tras 12 años y más de 200 episodios en la popular serie de TVE-1, el actor dejará la trama en uno de los mejores momentos de audiencia de la producción.