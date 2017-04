Jose Asunción, el violinista valenciano detrás del 'cover' de 'Despacito'

Hay en la red infinitas versiones del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Despacito', seguramente la canción del próximo verano (lleva casi 1.100 millones de reproducciones en Youtube). Hasta el propio Justin Bieber se ha subido al carro, cantando en español su letra. También hay parodias cantadas con la voz de Apu, el personaje de 'Los Simpsons', Shakira, Bisbal o Sabina, o la de Los Morancos... Y faltaba el 'cover' instrumental con violín eléctrico. La interpretación del joven músico valenciano Jose Asunción ya ha dado la vuelta al mundo y supera el listón del millón de visitas en Youtube.

Asunción toca desde los 8 años el instrumento y se graduó en Clásico en Valencia. Luego se trasladó a Madrid para tratar de impulsar su carrera de actor. De momento, había conseguido tocar en eventos de moda y hacerse un hueco fijo como residente en una conocida discoteca madrileña, Teatro Kapital, tocando con su violín, a partir de las dos de la mañana. En la sala toca electrónica, el 'Smooth Criminal', de Michael Jackson, el 'You [sic] are the champions', o la banda sonora de 'Juego de Tronos', si se tercia. Para su espectáculo cuenta, además, con un par de bailarinas y un DJ.

Sus amigos le animaron a compartir su versión de 'Despacito' en Facebook y, entonces, ocurrió el milagro. De los 20 comentarios que acostumbraba a recibir en Facebook -"de mi madre y de algún colega", ironiza- pasó a la auténtica locura: "En una semana, el vídeo lo compartieron 20.000 veces y tenía más de 3.000 comentarios", ha explicado el músico en una entrevista en 'Los 40 Principales'.

LOCURA EN MÉXICO

Todo se desbordó después de que una emisora de radio en México,Bandeando.FM, compartiera el vídeo de su actuación con El tempo de Debod, en Madrid, de fondo. Total: más de 18 millones de comparticiones y el despegue definitivo de Asunción en las redes sociales.

UN VÍDEO POR SEMANA

"Quería agradecer a todos y cada uno de vosotros por los miles de mensajes que estoy recibiendo y que poco a poco leo, ya que me llenan de muchísima fuerza y se quedan dentro de mí. Prometo seguir haciendo más 'covers' con la ilusión de que os sigan gustando. Un fuerte abrazo de corazón!", escribe a sus fans, a los que promete seguir subiendo más versiones famosas.

Por ahora en su canal también se puede ver la de 'Rockabye', de Sean Paul & Anne-Marie; el 'Deja vu', de Prince Royce y Shakira, o el 'Shape of you', de Ed Sheeran.

"Sigo estudiando unas horas al día y la idea es ir publicando un vídeo cada semana", promete el violinista de moda.