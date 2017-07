Jorge, de 'Masterchef 5', explota en Instagram por decir que se ha acostado con Miri

Jorge Brazalez, ganador de 'Masterchef 5' ha estallado en Instagram por el titular de la revista 'Pronto' en el que confirmaba: "Miri y yo nos hemos acostado. La adoro". Tras conceder una entrevista, el cocinero calificaba la portada del semanario como "lamentable", palabra que escribe en rojo en la foto que ha puesto en su cuenta de Instagram.

Brazalez se queja del titular de la portada de la citada publicación y en Instagram Stories da explicaciones:"Ya sabéis mi versión de los hechos y me parece un poco desafortunado tener que estar hablando de esto en un momento tan bonito para todos, pero ellos saben lo que dicen y lo que ponen. Un beso", ha expresado en el vídeo.

Si bien calificaba de "lamentable" el titular, Brazalez no desmiente en ningún momento la frase. De hecho, no se trata de la primera vez que deja claro que entre él y Miri hay más que una amistad y que entre ellos existe una "fuerte atracción sexual". Dentro del 'reality' culinario ya aseguró que se habían dejado llevar por la pasión en alguna ocasión pero siempre aclarando que no son pareja.