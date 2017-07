Jorge Javier Vázquez se desnuda (otra vez) para sus seguidores

No es la primera vez, ni será la última, que Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más populares del telehipódromo nacional, como diría mi compañero Ferran Monegal, se desnuda en las redes para gozo de sus muchos seguidores. Desde que en abril del 2013 diera el primer despelote en la revista 'Primera línea', hasta el aplaudido posado sin ropa en un hotel de Nueva Yorken abril de este mismo 2017, pasaron cuatro años. Ahora, ha dejado pasar solo cuatro meses.

Esta tarde, mientras espera el final de 'Supervivientes', que será el jueves, en algún lugar de Grecia donde ha hecho una escapadita, Vázquez ha ofrecido otro desnudo integral, esta vez completamente de espaldas, mientras observa el horizonte, en su cuenta de Instagram. Por la mañana ya había publicado una imagen de un cielo nublado con la frase: "Me espera un precioso día de playa. Absténgase de comentarios graciosos y apiádense de mí".

Culo veo, culo quiero 🍑 Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 7:35 PDT

Ya por la tarde, hacia las 17 horas, ha publicado su imagen desnuda, en una terraza, y con una frase divertida: "Culo veo, culo quiero", dice apoyado en una columna. Este lunes, hacia la misma hora y en la misma terraza, mojada, decía: "Cae la tarde. Y sí, también me ha llovido aquí". Si Jorge Javier quería días de playa, parece que le han faltado días. No es extraño que muchos de sus seguidores le sugieran que acuda a diferentes destinos españoles donde luce el sol.

Cuando el director del programa 'Sálvame' ha mostrado la imagen aCarlota Corredera, que sustituye al presentador, esta no ha ocultado su asombro, mientras María Patiño ha soltado un divertido y escandalizado "Jorge Javieeer!!!". Pero a sus seguidores no les importa. Al contrario: más de 14.000 'me gusta' y 1.500 comentarios (y subiendo) apoyaban su imagen.

Este desnudo supera en mucho su presencia en bañador en el programa de Jesús Calleja, hace escasos días, donde le llegó a meter entre tiburones.