Jordi González, operado de urgencia de la vista

Jordi González se enfrentó la semana pasada a una operación de urgencia por un desprendimiento de retina. El presentador de 'Gran hermano VIP' tuvo que ser hospitalizado en la clínica Vissum de Madrid el pasado viernes, justo un día después de la emisión en directo del conocido 'reality' de famosos.

Tal y como ha compartido el periodista con sus seguidores a través de Instagram, la intervención fue todo un éxito y ya ha sido dado de alta, con lo que esta misma noche podrá estar nuevamente al frente de 'Gran hermano VIP', que Tele 5 ofrece a partir de las 22.00 horas.

Quiero dejar constancia pública de mi gratitud al buenísimo equipo que he encontrado en la clínica Vissum de Madrid y mi eterna admiración por mi nueva mejor especialista en retina de todo el mundo y de todos los tiempos la sin par doctora Marta Figueroa. El viernes fui operado de urgencia por desprendimiento de retina. La visión de mi ojo derecho era de sólo un 5%. La intervención la bordó Marta en dos horitas largas. Hoy, cinco días después he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo. Alfredo, te debo otra. Una publicación compartida de Jordi González (@jordiglez) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 10:12 PDT

AGRADECIMIENTO A LOS MÉDICOS

