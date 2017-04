Jodie Foster se encuentra con la hija de Raúl Castro

Jodie Foster ha aprovechado su viaje a Cuba para visitar a Mariela Castro,segunda de los cuatro hijos del presidente Raúl Castro.

“Fue una agradable sorpresa que [Foster] mostrara interés en conocer nuestro trabajo en el Cenesex (Centro Nacional de Educación Secual (Cenesex), durante su reciente visita privada a la isla con su esposa Alexandra Hedison y sus dos hijos, Charles y Kit, con quienes sostuvimos una linda velada familiar", ha escrito en su Facebook la directora del Cenesex, que ha publicado varias imágenes con Foster.

DIVERSIDAD SEXUAL

Castro y Foster coinciden en varias cosas: tienen la misma edad, 54 años, y son hijas de militares, general y teniente-coronel, respectivamente, así como en la relevancia en sus vidas del tema de la diversidad sexual.

La actriz y directora confesó que era lesbiana en el 2013 en la ceremonia de los Globos de Oro. “Hace miles de años que salí del armario –bromeó –en la Edad de Piedra”. Castro porque le ha dedicado su carrera a la diversidad sexual."Sé que hay mucha gente que cree que soy lesbiana y no lo soy. Pero realmente no me ofende, porque ser lesbiana no es malo. Solo se equivocan en algo poco importante", aseguró durante una entrevista.

Foster se casó en 2014 con la fotógrafa Alexandra Hedison, con la que ha viajado a Cuba. También estuvieron con ellos los dos hijos de la protagonista de 'El silencio de los corderos', de una relación anterior.

Además del encuentro con Mariela Castro, Foster visitó en La Habana a la compañía del bailarín Carlos Acosta, que ensaya la obra 'Belles Letres', del coreógrafo Justin Peck, que se estrena el próximo 21 de abril en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.