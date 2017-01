Jesús Calleja llega en helicóptero a Cuatro

Jesús Calleja no para.Tras la última entrega de ‘Planeta Calleja’, ha vuelto a su cadena, Cuatro, con la segunda temporada de ‘Volando voy’, el programa en el que, abordo de su helicóptero R44, sobrevuela pueblecitos y zonas poco accesibles del país, captando espectaculares imágenes y recogiendo las pequeñas historias que les regalas sus habitantes.

Además, este año, la misión que tenían en la primera temporada de mostrar a los lugareños las últimas tecnologías se ha complicado con el plus de intentar que estas sirvan para facilitarles un poquito más la vida. Y así lo explica, con su habitual entusiasmo, el aventuro leonés en la entrevista que publica este sábado ‘Teletodo’: “Con ‘Volando voy’ me divierto una barbaridad, porque es conocer un poco tu país: cómo se vive en los diversos lugares, qué paisajes hay, qué culturas, la gente… Lo que más me fascina es la gente, porque es extraordinaria allá donde vamos y se aprende mucho”, asegura.

VISITA AL RODAJE

Y añade: “Nuestro programa es de entretenimiento, pero también de verdad. El humor es muy importante, y conocer a gente que tiene mucho que contar. Pero si además podemos ayudar…”. Asimismo, en cuanto a los paseos en helicóptero que da a los lugareños dice: “Subo a personas que nunca han volado. Me genera mucha ternura dar sorpresas”.

Además, de la entrevista, el suplemento de EL PERIÓDICO, que en junio asistió en exclusiva a la fiesta del rodaje en el delta del Ebro, habló con los miembros del equipo para realizar un reportaje en el que explican cómo se realiza el programa. Y lo publica esta semana.

PSICÓLOGA CELESTINA

La revista de los sábados también entrevistó a Pilar Cebrián, la psicóloga que evalúa los perfiles de las personas que acuden al programa de citas ‘Desnúdame’, de DKiss, en el que dos personas se conocen echados en una cama y en ropa interior. “Estamos desmontando un tópico: nos quedamos en ropa interior y en una cama sin que vaya a haber sexo”, señala.

‘Teletodo’ destaca como novedades de la semana el programa ‘Bogeria a la pastisseria’, de TV-3, en el que se muestra cómo se trabaja en el obrador de Christian Escribà, y ‘Hoteles en la ruina’, de DMax, una especie de ‘Pesadilla en la cocina’ pero situado en un hotel.

‘MEDIACIÓ’ Y ‘RIVERDALE’

En el apartado de los documentales informa sobre el reportaje de ‘Sense fició’ (TV-3), ‘Mediació’, y en el de las teles de pago, la nueva serie basada en los cómics de ‘Archie’, la serie juvenil con aires de 'thriller' ‘Riverdale’, que emite Movistar Series Xtra, y ‘Einstein’, en AXN.

Las páginas de niños se centran en la serie ‘Mi caballero y yo’, que estrena Boing, y la página que habla de deportes la protagoniza el partido de Liga Eibar-Barça, en Movistar Partidazo, y el encuentro de la Copa del Rey Barça-Real Sociedad, en Bein Liga.

