Jennifer Lopez estrena pareja

A Jennifer Lopez le gusta jugar al despiste con su vida amorosa. Tras dejar caer que su acercamiento con el popular cantante canadiense Drake fue tan solo "buen 'feeling' profesional" y que con su exmarido Marc Anthony tan solo hay muy buen rollo, ahora varios medios estadounidenses afirman que la diva del Bronx, de 47 años, sale con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, de 41 años y uno de los ex de Madonna.

"López y Rodríguez llevan varios meses saliendo y ella parece estar muy emocionada" cuenta 'Page Six', aunque los representantes de ambos no han dicho nada al respecto. El ex beisbolista de origen dominicano jugó para los Yankees de Nueva York y en su etapa deportiva ganó dos guantes de oro y nueve bates de plata.

La flamante pareja habría conseguido mantener el secreto esta nueva relación. Jennifer y Alex tienen muchas cosas en común, "desde sus raíces latinas hasta el amor por Nueva York y sus hijos", recoge el citado medio, que añade que Rodríguez ha roto con su anterior pareja, una empresaria de Silicon Valley llamada Anne Wojciki, tras un año de relación. Por su parte la última pareja seria de JLo duró cinco años y fue el bailarín Carper Smart.

UN MUJERIEGO

Además de Madonna, durante su etapa deportiva Alex Rodríguez también estuvo saliendo con las actrices Cameron Diaz y Kate Hudson. Por eso la revista 'People' se muestra algo más cauta. "JLo ya ha conocido a su familia y a ella le encanta que él sea padre. Sin embargo, ella es consciente de que él es un mujeriego y por eso está siendo cautelosa. De momento, solo es diversión", afirma.

Álex Rodríguez fue visto en el 'backstage' de una de las actuaciones de la artista en su 'show' en Las Vegas. Y, como un gesto de reciprocidad, la cantante puso un 'me gusta' a una publicación de Rodríguez en Instagram, anunciando que se unirá al equipo de Fox Sports como comentarista de béisbol.

MÁS PANTALONES

Precisamente en relación con el espectáculo que la artista ofrece cada semana en Las Vegas, Jennifer Lopez comentó recientemente en una entrevista que su hijo Maximilian, de 9 años –uno de los mellizos que tuvo con Marc Anthony, su hermana se llama Emme Maribel–, le pidió que usara "más pantalones" en sus conciertos. "Ok. No eres mi esposo y sabes que mamá es una 'showgirl'", le contestó JLo,. que este mes ha estrenado en la cadena NBC una nueva temporada de la serie 'Shades Of Blue', en la que interpreta a una detective y que protagoniza junto a Ray Liotta.