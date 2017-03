James Blunt desmitifica su 'You're Beautiful' como canción de amor

La famosa canción 'You're Beautiful' de James Blunt ha sido un malentendido desde su lanzamiento en 2004, como ha explicado el mismo autor del 'single' en una entrevista en 'The Huffington Post'. "Todo el mundo dice 'Oh, él es tan romántico. Quiero 'You're Beautiful' como canción de mi boda.' Pues esta gente está jodida", ha sentenciado Blunt.

El cantante británico, de 43 años, reconoce estar harto de las etiquetas que le han perseguido durante toda su carrera. “Te etiquetan con cosas cómo: ‘Oh, James Blunt, ¿no es un romántico?’ Que le den a eso. No lo soy” - ha explicado en la entrevista, dispuesto a aclarar todo tipo de dudas - “'You're Beautiful' no es una jodida canción romántica. Trata de un tipo que va tan drogado que acosa a la novia de otro pese a que él también está ahí delante, y habría que encerrarle y meterle en prisión por ser una especie de pervertido”.

Sea como sea, el 'single' fue el mayor éxito de su disco debut 'Back to Bedlam', que se convirtió en el álbum británico más vendido de la primera década de siglo. Entre sus éxitos, se encuentran también las baladas 'Goodbye My Lover' o 'High', lo que le ha dado una fama de sensiblero de la que ahora intenta deshacerse.

Con esta intención, Blunt acaba de presentar un nuevo disco con un título bastante explícito: 'The Afterlove' (Después del amor), que cuenta con la colaboración de letristas como Ryan Tedder, cantante de OneRepublic, y el fenómeno del momento, Ed Sheeran. El álbum contiene frases como "Te diría que eres preciosa, pero ya he usado ese verso antes" de la canción 'Love Me Better'.