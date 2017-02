Jaime Cantizano presentará 'Objetivo Eurovisión'

Jaime Cantizano será el encargado de presentar ‘Objetivo Eurovisión’, programa en el que se decidirá qué artista representará a Televisión Española en la próxima edición del veterano festival de la canción de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En este especial, que aún no tiene día de emisión, seis artistas mostrarán sus propuestas para convertirse en el candidato de RTVE en la 62ª edición del certamen: LeKlein, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo.

La noticia se ha dado a conocer esta tarde la propia televisión estatal, en ‘Spain calling’, el programa sobre Eurovisión de su web RTVE.es, al que ha acudido el presentador. “Estoy encantado. Yo llevo mucho tiempo vinculado con la música, y Eurovisión es una fiesta de la música, de la televisión, es reuniones con amigos, es fiesta -ha explicado Cantizano-. Es un espectáculo global alucinante. Siempre he visto el festival, pero ahora voy a vivir el proceso de una manera diferente. Y además me encanta estar con gente que quiere vivir esta oportunidad", ha afirmado.

Cantizano (Jerez de la Frontera, 1973), que actualmente trabaja en el programa radiofónico 'Atrévete' (Cadena Dial), es un veterano de la pequeña pantalla, en la que ha presentado espacios tan conocidos como 'Pasapalabra', en su etapa en Antena 3, y ¡Mira quién baila', en TVE-1. Precisamente este año volverá a la primera cadena estatal para presentar un nuevo programa, ‘Jugando con las estrellas’. Pero antes de este estreno, será el encargado del especial en el que seis artistas muy diferentes intentarán hacerse con el favor del público y del jurado y convertirse así en el candidato que viajará a Kiev (Ucrania).

LOS FINALISTAS

LeKlein (Vanesa Cortés) se impuso en la final del #EuroCasting, un proceso de dos meses de duración que concluyó el pasado 11 de enero en un programa emitido por RTVE.es. Participará con ‘Ouch!’, pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos.

De izquierda a derecha, LeKlein, Manel Navarro, Paula Rojo, Mireia, Mario Jefferson y Maika

Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los cinco jóvenes artistas profesionales seleccionados de manera interna en RTVE.

Con Maika y su canción ‘Momento crítico’ llegará el rock, una canción compuesta por J.J. Santana y Rafael Artesero. El joven cantautor Manel Navarro participará con ‘Do it for your lover’, del que es coautor junto a Antonio Rayo ‘Rayito’. Mario Jefferson defenderá la canción pop ‘Spin my head’, de Chris Wahle, Mario Jefferson y Mandy Díaz. La propuesta de Mirela se llama ‘Contigo’, pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Y Paula Rojo presentará en directo ‘Lo que nunca fue’, canción 'country pop' compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena.