Irene Junquera y Rayden confirman su romance

Irene Junquera y David Martínez, más conocido como Rayden ya no se esconden. La pareja ha confirmado su romance en sus respectivas cuentas de Instagram. Las últimas imágenes que han publicado e la presentadora y el rapero han servido para oficializar lo que era un secreto a voces desde hace más de un mes.

Lo importante no es quién está detrás de alguien, sino quien está delante. Una publicación compartida de R A Y D E N (@soyrayden) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 3:48 PDT

Mientras que el músico ha compartido una imagen con la presentadora en su cuenta de Instagram donde ha escrito: "Lo importante no es quién está detrás de alguien, sino quién está delante".

Por su parte, la colaboradora de 'All you need is love… o no' (Tele5), que rompió en mayo su relación con el deportista olímpico Cristian Toro, ha posado muy simpática con unas galletas en las que se puede leer “Rayden”.

El idilio de la pareja se conoció a primeros de julio, con una instantánea en Instagram de Rayden en la que aparecían dos sombras. Numerosos usuarios reconocieron a Irene Junquera, destapando así su amor. Y es que el pie de foto no podía ser más revelador sobre sus sentimientos hacia ese misteriosa acompañante: “Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar la decisión, tirar los “para siempre” y “desde cuando” dejar que se vacíe el cargador y poder contarlo que probemos nuestro fuego a discreción, poder contarlo mientras gira el mundo nuestro alrededor sin importarnos…”.