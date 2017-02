La historia de amor entre un perro policía y su cuidador

El sargento David Evans, residente de Shropshire en el Reino Unido, de 59 años de edad, lleva trabajando 34 años en la policía. Ahora se va a jubilar y, según su hija, está destrozado porque debe separarse de Ivy, un pastor molinoise cruzado con pastor alemán que trabaja como perro policía y al que Evans ha cuidado desde que era un cachorro.

La hija de David ha iniciado una petición para ayudar a su padre a que le permitan quedarse con Ivy cuando se jubile. La petición ha triunfado, y ya la han firmado más de 15.000 personas. Evans incluso se ha ofrecido a pagar po él y cubrir así los gastos de reemplazarlo por otro perro policía.

Police dog handler who's served 34yrs with distinction wants Police dog Ivy to retire with him. He's also offered to cover replacement costs