La hijastra modelo de Al Pacino

Camila Morrone, nacida en Los Ángeles hace 19 años,tiene una belleza que salta a la vista, un cuerpo escultural… y un padrastro de película. Su padre es el supermodelo argentino Máximo Morrone, y su madre, la actriz también argentinaLucila Polak, que desde hace nueve años está unida sentimentalmente al actor Al Pacino.

Con tan solo 12 años, esta joven que mide 1,75 y con unas medidas casi perfectas (87-60-91) debutó en el mundo de la moda de la mano de la firma francesa Naf Naf. Sus padres se resistían, pero hoy su nombre suena con fuerza en las pasarelas internacionales. París, Londres, Milán y Nueva York se han rendido a sus pies desde que la fichó la conocida agencia IMG Models, la misma que representa aGisele Bündchen, Karlie Kloss, Lara Stone y Gigi Hadid,entre muchas otras 'tops'.

Aunque no siempre fue así. “Usé aparatos durante toda mi adolescencia. Me la pasé esperando el día en que me los sacaran para poder ir a una agencia. A los 15 años me explotaron las 'lolas' [los pechos]. Todos me preguntan si me las he operado, pero la verdad es que son naturales. Además, ¡no estoy interesada en hacerme una cirugía plástica!”, ha declarado a la revista 'People'.

El momento ágido en su carrera le llegó el año pasado cuando la firma estadounidense Victoria’s Secret la convirtió en uno de sus ‘ángeles’. Desde hace unos meses también se ha convertido en el rostro y el alma de la campaña de Pink, la línea más económica y joven delgigante de la lencería.

ESTUDIAR TEATRO

Su trabajo le ha permitido codearse y entablar amistad con Kendall Jenner, Willow Smith (hija de Will Smith y de Jada Pinket),Hailey Baldwin (hija de Alec Balwin y Kim Basinger). Reacia a hablar sobre su famoso padrastro y a dar entrevistas, en las redes sociales tampoco le va nada mal: cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram y no duda en exhibir su agitada vida y sus continuos viajes.

Camila Morrone tiene su propio blog (cami-morrone.com), donde comparte consejos de alimentación, belleza, compras… Tiene, incluso, tutoriales de maquillaje y rutinas para tonificar el cuerpo, aunque no es muy amante de las dietas. “La lechuga no me va... ¡Prefiero las pastas! Me gustan el 'choripán', las milanesas y el lomo con papas fritas. Luego lo quemo todo en el gimnasio Hago yoga, pilates, salto a caballo y monto en bici”, asegura..

La joven aspira a ser actriz y es posible que ese sueño se deba a que gran parte de su niñez y juventud las vivió junto a su madre y el célebre protagonista de ‘El Padrino’. Para empezar, el próximo verano se plantea trasladarse a vivir a Nueva York para estudiar teatro.