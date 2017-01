HBO abre el año con 'Taboo'

Después de trabajar juntos en la excelente serie 'Peaky Blinders', el actor británico Tom Hardy ('Mad Max: furia en la carretera', 'El renacido'...) y el escritor y director también británico Steven Knight ('Promesas del Este') han vuelto a coincidir en 'Taboo', ambiciosa serie que cuenta con Ridley Scotten la producción ejecutiva, y que este sábado, 7 de enero estrena la HBO. La plataforma de televisión de pago ha hecho de esta superproducción de ocho episodios una de sus grandes apuestas para el 2017. Y por los profesionales que ha reunido, ya tiene mucho camino ganado.

Ambientada en un oscuro 1814, 'Taboo' narra la historia de James Keziah Delaney, un hombre que, después de viajar a los confines de la tierra, regresa a su hogar completamente transformado. Dado por muerto durante mucho tiempo, Delaney vuelve a su Londres natal desde África, para reclamar la herencia del imperio naviero creado por su padre y tratar de reconstruir su propia vida. Pero el legado de su padre es peligroso: se crea enemigos que le acechan en cada esquina, debe luchar en territorio hostil por evitar ser asesinado. Rodeado de conspiración, muerte y deslealtad, un oscuro misterio familiar desencadena una extraña historia de amor y traición.





Junto a Hardy, que interpreta el papel de James Keziah Delaney, también destacan en esta serie -que ha sido coproducida por la BBC británica- el trabajo de actores como Jonathan Pryce ('Juego de tronos', 'Piratas del Caribe'), Michael Kelly ('House of cards') y Oona Chaplin ('Juego de tronos').

Tal como explicaba en una entrevista Tom Hardy, la chispa de 'Taboo' nació hace unos siete años, a partir de una idea que se le ocurrió al propio actor y que fue perfilando con la ayuda de su padre, el novelista Edward 'Chips' Hardy. En aquel boceto, el personaje se llamaba Osborne, un hombre que regresa a su hogar totalmente cambiado tras vivir unas experiencias terribles en los confines de la tierra.

"La idea era recrear un personaje como el de Bill Sykes (el asesino de la novela 'Oliver Twist'), pero, para ser sincero, la intención era crear una mezcla de Bill Sykes, Sherlock Holmes, Hannibal Lecter, Heathcliff, ('Cumbres borrascosas'), Marlow ('El corazón de las tinieblas')..., hacer de todos los personajes clásicos en uno solo", explicaba Hardy. Y por si fuera poco el empeño, con los años padre e hijo vieron en la trama de la película 'The Mission', de Roland Joffé, una buena base argumental para su antihéroe.

"También hay algo de 'Hamlet, Edipo... hay muchas historias diferentes, peor lo importante era coger la esencia y tratar de hacer tu propia historia", confesaba el actor. De todos modos, Hardy también reconoce que, sobre aquella idea inicial que plantearon él y su padre queda poco

Tom insiste en que, aunque el programa conserva el punto de partida original, ya no se atreve a decir que 'Taboo' es su serie. "Empezó como una conversación entre mi padre y yo, pero la producción final es ahora algo irreconocible de aquellas conversaciones, y el resultado pertenece a todo un equipo de profesionales".

Por ejemplo, destaca la presencia en el proyecto de Steven Knight: "Era el creativo que necesitábamos para plasmar las ideas que teníamos en imágenes". Y el resultado le gusta, aunque reconoce que no es una serie fácil: "'Taboo' es muy diferente a cualquier otro drama que haya visto antes. Pero es el drama de época que deseaba ver -afirma-. Puede que no le guste a mucha gente, estoy seguro. De hecho, es una obra que va a encantar o va a provocar rechazo, pero no creo que nadie se quedará indiferente ante esta historia".