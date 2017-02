Harrison Ford, a punto de provocar un accidente con un avión de pasajeros

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU investiga a Harrison Ford por un "serio incidente" ocurrido este lunes en California cuando, supuestamente, el actor aterrizó su avioneta en una pista equivocada. Y no solo eso, sino que, en ese intento de aterrizaje, pasó por encima de un avión de pasajeros, con lo que estuvo a punto de provocar un accidente.



Según ha informado la cadena NBC, Ford debía dirigir su avioneta Husky de un motor a la pista de aterrizaje 20-L del aeropuerto John Wayne del condado de Orange en California. En su lugar, intentó aterrizar en una pista destinada a taxis. Al hacerlo, se acercó peligrosamente a un avión de American Airlines con 110 pasajeros a bordo que estaba en pista.

Harrison Ford involved in incident with passenger plane while piloting plane in Calif. @tomcostellonbc reports. https://t.co/L5Qz4X2i2F pic.twitter.com/LrxOYCKrNe