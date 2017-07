Green Day, sobre la muerte del acróbata: "De haberlo sabido, probablemente no habríamos actuado"

El cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, ha afirmado este domingo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram y en la de Facebook del grupo, que se enteraron del trágico fallecimiento del acróbata Pedro Aunión en el festival Mad Cool después de bajar del escenario: "Si lo hubiéramos sabido antes de nuestra actuación lo más probable es que no hubiésemos actuado. No somos personas sin corazón", ha afirmado el músico norteamericano en respuesta a las voces que cuestionaban por qué no habían cancelado el concierto tras la muerte de Aunión.



Green Day actuó en el Mad Cool 45 minutos después del fatal accidente que causó la muerte a Pedro Aunión, que cayó al vacío desde una altura 30 metros mientras realizaba una 'performance' dentro de una caja de metacrilato izada por una grúa. "Green Day no supo de lo sucedido hasta después de terminar la actuación. Ni siquiera sabíamos que había una 'performance' de acrobacias. Estos festivales son gigantescos", afirma Armstrong.

El cantante relata que el grupo estaba "calentando" en el 'backstage', situado a "media milla" del escenario principal, cuando 15 minutos antes de la actuación, las "autoridades locales" avisaron que debían esperar por "algún tipo de problema de seguridad, algo habitual y un procedimiento en cualquier espectáculo. Esperamos como nos indicaron. Aun así, no teníamos ni idea de que hubiera habido un accidente. Nos dieron el ok. Saltamos a nuestras furgonetas y nos dirigimos al escenario principal", explica Armstrong.

"NO NOS LO CREÍAMOS"

Fue después de la actuación, de dos horas y media, ya de vuelta al 'backstage', cuando la dirección del festival informó al grupo del fatal accidente de Aunión. "No nos lo creíamos. No sé por qué las autoridades decidieron no decirnos nada antes del concierto. No nos había pasado algo así en los 30 años que llevamos sobre los escenarios. Si hubiésemos sabido lo que había pasado antes de salir, lo más probable es que no hubiésemos tocado. No somos gente sin corazón. La seguridad y bienestar de todo el mundo durante nuestros conciertos son lo primero", afirma el músico.

El líder de Green Day concluye en comunicado con unas palabras de afecto hacia el fallecido: "Lo que le ocurrió a Pedro es impensable. Una vez más, tenemos el corazón roto por sus amigos y familiares". El mensaje en las redes sociales va acompañado de una imagen correspondiente al minuto de silencio que se guardó el sábado en el Mad Cool, y en la que se ve una pantalla con el mensaje: "En memoria de nuestro compañero Pedro, te recordaremos siempre".

MINUTO DE SILENCIO

El festival recibió un aluvión de críticas por no haber cancelado los conciertos de la noche del viernes. El sábado, todos los conciertos se detuvieron a las 22.45 horas del sábado para rendir homenaje a Aunión. A la misma hora a la que el artista sufrió el accidente mortal, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr. y Full dejaron de tocar y empezó a sonar 'Purple rain', de Prince, canción que acompañó la coreografía de Aunión.

Por la tarde, unas 40 personas se concentraron ante las puertas de la Caja Mágica de Madrid para "honrar la vida" de Aunión, y reclamar más prevención en riesgos laborales. David García Aristegui, de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, señaló, respecto a la reacción por parte de la organización del festival, que cuando hay un accidente hay que informar "con un poco más de diligencia y transparencia. "Las cosas se podrían haber hecho de otra manera".

"No se están haciendo los deberes en prevención de riesgos laborales", concluyó. Por otro lado, algunos trabajadores del Mad Cool han difundido un comunicado en redes sociales en el que critican sus condiciones laborales.