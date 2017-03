Grateful Dead, en una serie de tele

Las series de ficción que se elaboran a partir de hechos reales siguen siendo uno de los recursos más utilizados por las nuevas productoras de televisión. Y el último ejemplo de esta línea llega con el nuevo proyecto de Amazon: el gigante del comercio electrónico prepara una producción basada en la historia de la legendaria banda de rock psicodélico Grateful Dead, según ha informado el medio especializado estadounidense 'Deadline'.

Jonathan Herman, autor del guion de la película 'Straight Outta Compton' (2015), sobre el grupo de rap NWA, será el encargado de escribir la trama de esta nuevo proyecto televisivo.Este trabajo tendrá como base el libro 'Home Before Daylight: My Life On The Road With The Grateful Dead', que escribió Steve Parish, uno de los técnicos que trabajo varios años con la banda.

Bob Weir, miembro fundador de Grateful Dead, figurará como uno de los productores ejecutivos de la serie, junto a Parish. Además, Weir supervisará la banda sonora de este proyecto audiovisual.

Considerado como uno de los grupos fundamentales de la contracultura californiana de los años 60, Grateful Dead triunfó con su combinación de rock, psicodelia y folk capitaneados por el guitarrista y cantante Jerry García, que falleció en 1995.

Esta serie no es la única producción que Amazon tiene en cartera acerca de Grateful Dead ya que en mayo estrenará un documental de cuatro horas sobre la banda titulado 'Long Strange Trip', que dirigió el realizador Amir Bar-Lev.