El gobernador de Nueva Jersey toma el sol en una playa que había ordenado cerrar

Chris Christie, gobernador republicano del estado de Nueva Jersey (EEUU), ordenó cerrar, el pasado domingo, la Island Beach State Park, una de las playas más populares del estado, por un enfrentamiento presupuestario con el Partido Demócrata. Menos de 48 horas después, el medio digital 'New Jersey Advance Media' publicaba imágenes de Christie (y su familia) en la misma playa.

The (mostly) terrible things the people of NJ are saying about Chris Christie's day in the sun. https://t.co/MDBpirIbkM pic.twitter.com/jN1KsdCWaC — Tony Dearing (@TonyDearing) 3 de julio de 2017

Tras disfrutar de la desierta playa el domingo, el gobernador se trasladó en helicóptero a la capital del estado, Trenton, para celebrar una rueda de prensa sobre el cierre de los servicios estatales no esenciales, incluidos parques y oficinas de tráfico, a escasos dos días del 4 de julio, fiesta nacional en todo Estados Unidos, al ser el Día de la Independencia. Cuando le preguntaron si había tomado el sol, Christie respondió: “Hoy no he tomado el sol”.

LAS IMÁGENES

Sin embargo, el lunes se publicaron las imágenes que demostraban lo contrario y el portavoz del estado de Nueva Jersey, Brian Murray, admitió que Christie sí había estado en la playa, pero que no había mentido en sus declaraciones. "Él no tomó el sol. Tenía una gorra de baseball puesta", dijo.

The (mostly) terrible things the people of NJ are saying about Chris Christie's day in the sun. https://t.co/MDBpirIbkM pic.twitter.com/jN1KsdCWaC — Tony Dearing (@TonyDearing) 3 de julio de 2017

El sábado, el gobernador había afirmado que la casa estaba separada de la playa de 'Island Beach State Park' y que su familia no utilizaría los servicios públicos. Un periodista le afeó que hubiera dejado a todo el mundo sin un lugar en el que celebrar el Día de la Independencia, cuando él sí disponía de una segunda residencia para hacerlo. Entonces, Christie contestó: "Preséntese a gobernador y podrá tener una residencia allí".