George Michael será enterrado tres meses después de su muerte

George Michael será finalmente enterrado este domingo 26 de marzo en una ceremonia privada en el panteón que la familia posee en el cementerio de Highgate, en Londres. Será un sencillo acto al que no asistirá su exnovio, el peluquero Fadi Fawaz, excluido por los familiares.

La estrella británica se apagó la pasada Navidad a los 53 años, pero las circunstancias que rodearon su muerte y la realización de una primera autopsia a la que siguieron nuevas pruebas que determinaron que la muerte fue a causa de un problema cardiovascular ha retrasado tres meses el funeral.

Todo ello después de que el canal británico 'Channel 5' haya emitido esta semana un polémico documental titulado 'The last days of George Michael' ('Los últimos días de George Michael'), en el que removía los aspectos más sombríos que han rodeado la vida y el final del artista. La emisión fue 'trending topic' en Twitter, pero su emisión ha molestado a algunas personas cercanas a George Michael.

Es el caso de Andrew Ridgeley, su compañero en el grupo 'Wham!' y alejado desde hace mucho tiempo de la música y de todo lo que tenga que ver con la fama. "Concebir semejante pieza sensacionalista y asquerosa de 'voyeurismo' quizá sea parte del proceso para vosotros, pero la decisión de emitirlo antes del funeral es insensible, despectiva y reprobable. Podríais haber tenido la decencia de emitirlo después del funeral y tras un período de respeto", ha escrito.

Un portavoz de 'Channel 5' ha defendido en el 'Daily Mail' la emisión del documental. "Las circunstancias que rodearon su muerte son de interés público y ya han sido extensamente comentadas en los medios".