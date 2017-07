Gemma Nierga se despide de sus oyentes

Ha llegado el día y Gemma Nierga ha roto su silencio. Cuando en el pasado mes de mayo se anunció que la Cadena SER no renovaba su contrato, hubo voces que criticaban que se iba sin despedirse. Esta mañana lo ha hecho. En un emotivo discurso se dirigió a sus oyentes, equipo y compañeros, diciéndoles: "Hoy dejo la Cadena SER, no por decisión mía, sino por decisión de quienes saber gestionar y entienden de radio". Y concluía:"La vida sigue y me voy a vivirla".

Esta mañana, en Hoy por hoy', su compañera Pepa Bueno, ha dicho: "Hoy en 'Hoy por hoy' llega el día que muchos estábamos esperando. Volver a oír a una compañera y a una amiga. Esa voz que calienta el alma y que invita a vivir". Y ha seguido: "Esa voz que nos ha acompañado en la radio en lo bueno y en lo malo durante tres décadas", en relación a los 30 años que Nierga ha trabajado en la Cadena SER en programas como 'Hablar por hablar' ('Parlar por parlar'), en 'Hora 25' y, desde el año 2012, en 'Hoy por hoy', espacio que dirigía y presentaba junto con Bueno.

Su compañera tuvo unas palabras más para la periodista, que en la próxima temporada será sustituida por Toni Garrido: "Nadie sonríe en la radio como ella. Porque ella vino a la vida con la alegría,la buena cabeza y el corazón incorporados de serie". "¿Esa soy yo?", le dijo Nierga, que había acudido al programa. Y, tras hacerle Bueno el regalo de la llamada de una lectora con un mensaje de vida, Nierga ha lanzado el suyo de despedida, aunque igual de optimista: “Hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal", comenzó. "Muchos me han hablado de la importancia de decir adiós” y “me han convencido para ello”, ha renocido.

Asimismo, ha recordado la relación que le unía con sus oyentes: Como aquella vez que había dicho por antena que 'Sentado en el muelle de la bahía', de Otis Redding, era una mala canción y, posteriormente, un taxista en Madrid le había advertido que no le escucharía nunca más . Entonces, la periodista había mantenido una larga charla con el conductor, sin taxímetro. "Así ha sido nuestra relación", ha dicho."Porque he aprendido más de ustedes que ustedes de mí".

SEMANAS MUY INTENSAS

"Las últimas semanas han sido muy intensas", ha reconocido, pero se ha aplicado los consejos del recientemente fallecido Carles Capdevila sobre la importancia de la actitud. "En tiempos difíciles, la actitud marca la diferencia. Mi actitud es de gratitud". "He sido muy feliz. Y lo seguiré siendo", ha asegurado, y ha dado gracias "por el cariño de estos años, por la compañía. La aventura continúa".

Gemma Nierga: "La vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos"https://t.co/XhoqRdBkCQ — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 14 de julio de 2017

En ese momento le han pasado una llamada de la Asociación de Personajes de Ortega, y han desfilado los personajes que Juan Carlos Ortega (con las distintas voces del humorista) interpreta en 'Hoy por hoy' que querían despedirse: "Los reales como yo, también", ha dicho.Por su parte, Macarena Berlín le ha agradecido su "valentía" y Toño Fraguas, que confiara en él.

Entonces Ortega la ha rescatado de ese dulce 'secuestro emocional' para llevársela a desayunar: "Llevo 10 días sin desayunar, a ver si por fin se me abre el estómago", ha confesado la periodista. Pero antes, en alusión a la llamada de aquella oyente, ha soltado: "La vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos".

Las reacciones en Twitter no se han dejado esperar:

Gemma Nierga : gracias por todo, enhorabuena por tu trabajo y mucha suerte en el futuro.Amas a la radio y ella te ama a ti. Ánimo compañera! https://t.co/uN0Y61rQQc — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) 14 de julio de 2017

Nosotros hemos sido muy felices contigo, Gemma Nierga. ¡Qué enorme tristeza oír tu adiós! Un abrazo inmenso. — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 14 de julio de 2017

Aplauso en la redacción de @La_SER tras escuchar la despedida de Gemma Nierga — Adrián Prado (@adrianpradog) 14 de julio de 2017