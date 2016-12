La ganadora de 'La voz' se dedica la victoria a sí misma por su trabajo

La ganadora de 'La voz', Irene Caruncho, se ha dedicado a sí misma la victoria en el concurso musical de Tele 5 por lo mucho que ha "currado". Acompañada de su 'coach', la cantante Malú, la joven gallega se ha confesado "muy orgullosa" de ser la primera mujer que se alza con el triunfo en este popular 'talent show'. Por eso, Malú ha definido a su pupila como "la voz femenina de las cuatro ediciones de 'La voz'".



En su comparecencia ante la prensa, Irene ha dejado claro este jueves, 22 de diciembre, que debe la victoria a su empeño personal. "Creo que me esforcé bastante para conseguir esto y me lo curré mucho, por lo que el triunfo va para mí porque yo lo voy a disfrutar y luego haré disfrutar a los que estén cerca", ha manifestado la concursante antes de confesar sentirse "muy feliz y muy emocionada" por un triunfo que "no esperaba".

A pesar de su sorpresa, la cantante gallega era la favorita para hacerse con el triunfo frente a Thais, del equipo de Alejandro Sanz; Carlos, del de Manuel Carrasco; y Mario, del deMelendi. "Leí mucho sobre eso, pero ni te lo llegas a creer ni debes llegar a creértelo, porque el público puede cambiar en cualquier momento", advirtió. Lo de ser la primera mujer ganadora del concurso en España es para ella un motivo de "mucho orgullo". "No es que este año no pudiera ganar un hombre, pero ya era hora de cambiar un poco", aseguró.

También le produce especial alegría poder grabar su primer discoal haber sido premiada con la firma de un contrato discográfico con elsello Universal, algo que es para la ganadora "cumplir un sueño" acariciado "desde hace mucho tiempo". Pero lo más importante, a su juicio, son las "tremendas" relaciones de amistad que ha trabado con sus compañeros desde el inicio del programa. "Ya hemos hecho quedadas, ahora estamos planeando las siguientes, y yo tengo pendiente un viaje a Canarias para visitar a un par de personas", relata la cantante.

CUOTA INSUFICIENTE



Caruncho cantó en la final un tema de Whitney Houston, que se suma a otros grandes nombres de la música, como Metallica y Los Beatles, a los que ya había interpretado en otras fases del concurso. Tras su rotundo triunfo, la joven tiene ahora "muchas ganas" de volver a su Galicia natal y cree que sus primeras Navidades como ganadora de 'La voz' van a ser "muy diferentes" a las de otros años.Dentro del pulso que venían manteniendo los miércoles,'La voz' obtuvo ayer una excelente cuota de pantalla del 22,6%(3,05 millones de espectadores) que no le permitió, sin embargo, imponerse al capítulo final de la serie de Antena 3 'Velvet',que se anotó un espectacular 26,2% (4,3 millones).