Froilán, a empujones a la salida de una discoteca de Madrid

Froilán, el sobrino del rey Felipe VI, vuelve a estar en el punto de mira mediático tras una bronca a las puertas de una discoteca madrileña. Según el testigo que grabó las imágenes -y que emitió este miércoles el programa de Tele 5 'Sálvame'- el hijo mayor de la infanta Elena protagonizó con otro joven una pelea verbal en la que no faltaron empujones y amenazas verbales por parte de ambos.

Según el testigo que supuestamente proporcionó las imágenes al programa televisivo, Froilán se encara con el otro joven y le espeta: "¿Me vas a pegar tú? Tócame". Ante estas palabras, el chico le responde: "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar. Pero tócame tú y así será defensa propia". "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. Ten cuidadito. No me toques", zanja el nieto mayor del rey Juan Carlos. Mientras tanto, los amigos del primogénito de la infanta Elena le intentaban calmar: "¡Felipe, Felipe, para!".

El testigo, que ha hablado en '¡Sálvame!', ha contado que ha proporcionado las imágenes porque quería que se viese "cuál es el comportamiento habitual de Froilán", que actualmente está de visita en España, puesto que está estudiando en EEUU, cuando sale por la noche.

"Tenían un problema personal entre ellos. Vino la policía y los separaron [...]. Froilán iba como un poco subido, no sé si es su personalidad, pero iba un poco de superior. Era muy extraña su forma de actuar, pero siempre te puedes calentar", ha asegurado el joven al programa.