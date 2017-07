Una foto podría indicar que la aviadora Amelia Earhart no habría muerto en su último vuelo

Una fotografía encontrada en los Archivos Nacionales de EEUU da indicios de que la aviadora Amelia Earhart, desaparecida de forma misteriosa en 1937, podría haber sobrevivido tras estrellarse su avión en medio del Pacífico.

Según informó el canal NBC, la instantánea respalda la teoría de varios investigadores conforme a la cual la piloto, cuyos restos nunca fueron encontrados, no falleció en el mar, sino que fue "capturada o detenida" por las autoridades japonesas y trasladada a las islas Marianas.

La fotografía, titulada 'Atolón Jaluit', muestra a una mujer con pelo corto (rasgo distintivo de la aviadora), vestida con pantalones y sentada de espaldas en un muelle de las islas Marshall, cerca de un hombre que se parece al navegante Fred Noonan, quien fue su acompañante en ese viaje de vuelta al mundo.

Photographic evidence of Amelia Earhart and Fred Noonan in the Marshall Islands has been found in the National Archives. pic.twitter.com/sCcJoGx4fK