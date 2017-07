Feliciano López: "Yo tomé la decisión de divorciarme de Alba Carrillo"

Feliciano López abrió este martes las puertas de su impresionante casa para recibir a Bertín Osborne y al equipo de 'Mi casa es la tuya'. Y, aunque la carrera profesional del tenista centró el interés del programa de Tele 5 al inicio, la ruptura del deportista con una de las finalistas de 'Supervivientes', Alba Carrillo, se convirtió después en la gran protagonista de la entrevista, que lideró las audiencias del conjunto de España.

Ya al principio del programa se pudo ver por dónde iban a ir los tiros cuando el humorista Arévalo, que acompañaba en coche a Bertín hacia la casa del tenista para ser su pareja de pádel en un partido, le fue poniendo al día de los pormenores de la relación de Feliciano y Alba.

“Once meses duró el matrimonio. Después se fue a todos los platós a ponerlo verde… Una serie de tonterías que no tienen ningún tipo de explicación”, le iba explicando el humorista a su amigo.

Ya en casa del tenista, después de repasar los logros profesionales de Feliciano, llegó el momento de entrar 'en materia'.

HOMOSEXUALIDAD

"¿Qué pasó para que vuestra relación degenerara tanto?", le interrogó Osborne a su anfitrión. "Para mí fue un palo, porque había puesto mucha ilusión en ese matrimonio"; "Yo tomé la decisión de divorciarme, pero las cosas no iban bien", le contestó Feliciano, que confesó que muchas de las cosas que se habían dicho de él se las había tomado "a risa", como cuando dijeron que era homosexual.

"Al día siguiente me llegaron 70 mensajes privados en Instagram de gente que no conocía, mayoritariamente hombres. Y me decían: 'You are so hot', 'You are so sexy'.... No entendía nada", explicó entre risas a Bertín.

LA VISIÓN DE LA MADRE

Belén, la madre de Feliciano, también se pasó por la casa de su hijo para ayudarle a preparar unas croquetas... y hablar de su exnuera. “Alba dijo que yo era una sinvergüenza, una entrometida…¡Y yo ni tengo tiempo de entrometerme en nada! Yo le había tomado cariño como la mujer de mi hijo, era una persona entrañable", comentó mientras cocinaba.

También explicó cómo sufrió la persecución de los medios de comunicación: “Me han seguido a todas partes, hasta al mercado. Para mí ha sido muy desagradable pensar que la gente se creyera que soy tan mala como decían. No fue nada agradable, ni tampoco ver la vida privada de mi hijo expuesta de una forma que no me podía ni creer”.

RISAS CON 'SUPERVIVIENTES'

A las puertas de la final de 'Supervivientes', el 'reality' en el que participa Alba Carrillo, Feliciano negó que viera el programa. Su amigo Marc López, también tenista y con el que ganó la final de dobles de Roland Garros, es el que le pone al día de lo que pasa en el concurso, un 'show' con el que dijeron que se han reído mucho.