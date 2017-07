La fantasía sexual de Álvaro Muñoz Escassi,

Solo cinco meses ha durado el matrimonio entre el exjinete Álvaro Muñoz Escassi y la millonaria venezolana Raquel Bernal. "No me sorprende que durara tan poco. El día de su boda me escribió pidiéndome sexo, llevábamos tres meses hablando. Y no soy la única", afirma la modelo Ruth Rebaque, que protagoniza esta semana la portada de 'Interviú'.

La joven detalla las conversaciones subidas de tono que mantuvo con el famoso y asegura que siempre le negó que tuviera pareja. “Me enteré de que se había casado por la prensa”, afirma. Ruth Rebaque comenzó su carrera al ser elegida Chica Interviú Asturias 2009.

Esta semana, interviú lanza, además sus páginas de verano con contenidos frescos que calientan el verano, como el primer relato erótico escrito por Olvido Hormigos, que se estrena así como colaboradora de la revista. En este primer episodio, la exconcejala escribe sobre una mujer insatisfecha sexualmente con su pareja que cae rendida ante otro hombre. 'Interviú publica, además, el primer capítulo del cómic erótico 'Pin-up'