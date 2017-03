Un fan de Taylor Swift, en el tejado de su apartamento

A pesar de que Taylor Swift cuenta con un valeroso equipo de seguridad, uno de sus fanáticos admiradores ha sido arrestado tras deambular por el edificio donde reside la cantante. Mohammed Jaffar, de 29 años, estaba empeñado en ver a su mito musical y, según 'New York Post', fue detectado por los guardias de seguridad en el vestíbulo como en el tejado del apartamento de la estrella.

Según fuentes cercanas a la publicación, el fan llegó a tocar el timbre de la puerta del apartamento de la intérprete de 'You Belong With Me'. Una hora después Jaffar fue detenido bajo los cargos de acoso y robo por sustraer un bono de 20 dólares que no le pertenecía.

E edificio donde vive Swift se encuentra en Manhattan es uno de las zonas más elitistas y vigiladas de la ciudad donde también residen otros famosos como Orlando Bloom y Steven Soderbergh.