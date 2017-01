El 'extriunfito' Àlex Casademunt muestra las heridas de la brutal paliza

Álex Casademunt, que se recupera de la brutal paliza que sufrió el pasado sábado en la discoteca Rouge Sound Club de Vigo, ha compartido este martes una imagen en su cuenta de Instagram donde muestra los puntos que ha tenido que recibir en la frente y en el ojo, que finalmente ha quedado sin daños más allá de los puntos de sutura.

El extriunfito ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que está "bien". "Que no cunda el pánico" y en un largo mensaje, el cantante de 'OT' cuenta que "a pesar de lo aparatoso que parecía, estoy bien, tengo el ojo intacto y bueno... puntos y cicatrices... poco más". Además, Casademunt agradecía los mensajes de apoyo de sus fans y anunciaba que ahora toca "descansar unos días y a tope de nuevo", ha detallado con la foto de su rostro.

Algunos de sus colegas de la academia de 'OT' han mostrado su apoyo a su excompañero. Nada más enterarse de lo ocurrido, Manu Tenorio ha declarado a Europa Press:: "Me enteré a través de la televisión y me sorprendió mucho y me escandalicé. Escuché una cifra desorbitada en la cara de puntos, como 20 puntos o así. Eso no lo es lo mismo que cuando te das un poco y te dan un punto en la ceja. Es un destrozo importante".

El cantante llamó preocupado a su amigo para ver cómo se encontraba. "He hablado con él, está tranquilo. Ha sido algo muy fortuito y que no tuvo tiempo para defenderse. Sé que está bien pero creo que es un hecho dramático sobre todo por la forma», declaró.

"Me ha enseñado una foto y realmente me sobrecogió lo que tiene en la cara, pero bueno, creo que según me ha dicho la recuperación va por buen camino y no tendrá más problemas. Espero que esto tenga consecuencias, no se puede quedar impune. El causante de este destrozo tiene que pagar ante la justicia", concluye.