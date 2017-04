La esposa de Michael Bublé habla de la salud de su hijo Noah

Luisana Lopilato, esposa de Michael Bublé, ha dado una rueda de prensa para hablar del estado de salud de su hijo Noah."Gracias a Dios, mi hijo está bien. Cuando ocurren cosas como esta, tienes que hacer cambios en la vida", sostiene la actriz argentina. "Nos pasó a nosotros. Ahora valoro mucho más la vida, el ahora y el presente", ha expresado la mujer del cantante canadiense. "Me gustaría dar las gracias a la gente por su apoyo, por las oraciones, por todo su amor", añadió Lopilato, que añadió que esas muestras de cariño les ayudó a superar el trance.

"Para mí es difícil hablar de esto, es muy reciente y todavía estoy un poco sensible con el tema. Pero el amor es diario, cuando la gente me detiene por la calle. Es maravillosa saber que estás acompañado en la vida y que la gente te quiere", ha detallado la intérprete, de 29 años.

Al primogénito del matrimonio se le diagnosticó un cáncer de hígado el pasado mes de noviembre. La familia al completo se trasladó a Los Ángeles para que el pequeño de tres años se sometiera a un tratamiento de quimioterapia de cuatro meses que ha tenido resultados muy positivos en la curación de la enfermedad. Sin embargo, después de un breve descanso, el artista y su familia regresarán a Estados Unidos para nuevos controles médicos.

"La recuperación de mi hijo es un proceso largo como todos ustedes saben y él tiene que continuar con chequeos. Pero estamos muy contentos. Esperamos ver a nuestros hijos crecer. Ver a Noah crecer y ser feliz me dio la fuerza para volver y terminar esta película", ha confesado Lopilato. "Me ayudó mi fe en que Dios. Me volví fuerte para que mi hijo mejorara. Como familia, siempre estuvimos muy unidos y peleamos juntos", concluyó.