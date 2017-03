¿Es Forocoches el artífice del triunfo de Antonio el Tekila en 'Got Talent'?

"¿Qué hacemos con este programa ('Got Talent')?". Esta pregunta se la hacía un usuario de Forocoches a sus 'shurmanos' (entiéndase compañeros) este martes por la noche. "Está claro 'shur', el Tekila", le respondía otro en el popular foro. De hecho, la respuesta era unánime, no había duda de que entre los candidatos a ganar Got Talent 2 el favorito de esta comunidad era este bailarín de rockabilly. Y así, tan simple, los votos en masa de Forocoches llevaron al talento de Antonio el Tekila a otra victoria del frikismo en televisión, según reivindican ellos mismos. Desde anoche los usuarios de Forocoches celebran y reclaman su papel protagonista en las redes sociales sobre la victoria de Antonio el Tekila. Hacer notar su poder de movilización e ir en contra de la opinión de Risto Mejide, jurado del programa -formado también por Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Edurne-, son los motivos del foro para realizar lo que se llama 'troleo' (entiéndase boicot con mala leche).

De hecho, Mejide se indignó con sus compañeros por haber llevado a Antonio el Tekila a la final, donde el ganador se decidía con votación popular. El publicista animó irónicamente al público a votar al inclasificable bailarín para que "le quite el puesto al justo ganador" y se marchó del plató para no ver la decisión final. "Tenemos el país que nos merecemos", escribió Mejide en Twitter al acabar el programa. El publicista ha denunciado esta mañana que varias negligencias en la votación: "Un usuario votando más de 30.000 veces, votos masivos desde un PC... Got Talent, pido que se impugne el resultado".

Antonio se lleva 25.000 euros y un coche. No ganó ni se llevó nadaJohn Cobra, seguramente el 'troleo' más recordado de Forocoches, en su carrera para representar a España en Eurovisión. Y es que Forocoches consiguió con sus votos llevar al candidato a estar a un paso de llegar al concurso musical europeo. El sistema de votación de entonces, en el que, como ahora, el papel de la votación popular tiene un peso relativo, evitó que John Cobra cantara el romántico tema 'Carol' en Eurovisión. Lo que sí quedó fue los minutos televisivos más tensos del concurso musical. En medio de los abucheos del público, Cobra, ante los infructíferos intentos de la presentadora Anne Igartiburu de calmarle, espetó un "viva Forocoches".