El emotivo discurso de Ryan Gosling al recoger el Globo de Oro por 'La La Land'

La gala de los Globos de Oro, en la que el musical 'La La Land' ha arrasado, ha estado marcada por los discursos reivindicativos y emotivos de los premiados. Si Meryl Streep ha puesto la nota política cargando contra el estilo de Donald Trump, Ryan Gosling, mejor actor por 'La La Land', ha protagonizado el momento romántico de la noche.



En su discurso tras recoger la estatuilla. Gosling ha dedicado el premio a su esposa, la también actriz Eva Mendes. Le ha agradecido que su dedicación a la familia le haya permitido a él aceptar el trabajo en 'La La Land' y dedicarse por entero al rodaje de la película. "Sin ella, seguramente sería otro el que hoy estaría aquí recogiendo el premio".

Ryan Gosling's message to Eva Mendes was one of the sweetest moments of the #GoldenGlobes. https://t.co/cXtfumlJNl pic.twitter.com/rbHG8WQoeb