Emily Ratajkowski: "La gente no quiere trabajar conmigo debido a que mis pechos son demasiado grandes"

Emily Ratajkowski ha afirmado que el tamaño de sus pechos le complica para lograr trabajo en Hollywood. En una entrevista para la edición australiana de 'Harper's Bazaar', la modelo y actriz ha confesado que se siente discriminada por su cuerpo. "Hay una cosa que me pasa a mí y es que me dicen 'Oh, eres demasiado sexi'. Esto se vuelve en mi contra porque la gente no quiere trabajar conmigo debido a que mis pechos son demasiado grandes", ha lamentado.

Según Ratajkowski, "es como una cosa contra la mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes", lamenta. "¿Qué pasa con los pechos? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrado. ¿A quién le importa? Si son grandes, si sonmuy pequeñas... ¿Por qué debería ser un problema?", se pregunta la joven, que saltó a la fama por el clip de la canción 'Blurred Lines' de Robin Thicke.



La actriz Emily Ratajkowski posa para la portada de la revista 'Harper's Bazaar'.

La intérprete de 'Perdida', que siempre se ha mostrado defensora de los derechos de la mujer, ha aclarado en la entrevista que no tener complejos con una misma y ser feminista "no son cosas excluyentes". Además, ha hablado de cómo su pareja, el músico y productor Jeff Magid, con quien mantiene una relación desde 2014, también la apoya en sus decisiones.